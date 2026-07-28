Slovan je krok od európskej jesene. Sme len v polčase dvojzápasu, hovorí ukrajinský útočník

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu na Tehelnom poli odveta 2. predkola Ligy majstrov, v ktorej si chcú proti Iberii 1999 Tbilisi minimálne postrážiť vedenie.
Ak dotiahnu priaznivo rozbehnutý dvojzápas do úspešného konca, zabezpečia si európsku jeseň.
Útočník Mykola Kucharevič povedal, že „belasí“ pôjdu aj do odvety s cieľom zvíťaziť a nepripúšťajú si, že by už malo byť rozhodnuté.
Slovanisti pred týždňom v utorok vyhrali v Gruzínsku na Štadióne Micheila Meschiho 2:0 a vytvorili si komfortnú pozíciu pred ich prvým súťažným zápasom v Bratislave v novej sezóne.
Takáč: Doma nejdeme prehrať alebo brániť
„Vo futbale sa môže stať čokoľvek, ale jasné, že doma nejdeme prehrať alebo brániť. Ľudia nám určite pomôžu k tomu, aby sme ten dvojzápas zvládli.
Po prvom polčase to máme rozohrané dobre, takže verím, že doma to spoločne s fanúšikmi doklepneme,“ povedal po dueli v Tbilisi brankár Slovana Dominik Takáč.
Udržal si čisté konto, hoci domáci ho dvakrát prekonali, no v oboch prípadoch z ofsajdového postavenia, ktoré odhalil VAR.
Stretnutie v gruzínskej metropole nedohral kapitán „belasých“ a strelec ich prvého gólu Andraž Šporar.
Slovinský kanonier nebol súčasťou zápasovej nominácie v dueli úvodného kola Niké ligy u nováčika v Banskej Bystrici.
Šporar by mal byť hrať zrejme o pár týždňov
„Andraž Šporar by mal byť späť v zostave zrejme o pár týždňov, uvidíme, v Gruzínsku mal nešťastný moment, keď ho obranca potlačil a privalil, na čo Andraž zacítil niečo v zadnom stehennom svale,“ informoval po nedeľnom stretnutí tréner Slovana Yaya Toure.
Na hrote útoku dostal v ligovom zápase šancu Mykola Kucharevič, ktorý sa na víťazstve Slovana nad Duklou 4:0 podieľal aj gólom.
Sme len v polčase dvojzápasu, hovorí Kucharevič
„Naša pozícia je dobrá, no nikto z nás si nepripúšťa, že by už malo byť hotovo. Sme len v polčase dvojzápasu.
Aj preto do toho pôjdeme v stredu s nastavením zvíťaziť,“ povedal Kucharevič pre klubový web, podľa ktorého bolo v utorok dopoludnia na odvetu 2. predkola LM predaných viac než 15-tisíc vstupeniek.
„Sme nadšení, že budeme prvýkrát v tejto sezóne hrať doma. Tešíme sa na našich fanúšikov, chceme hrať tak, aby sme im urobili radosť aj doma na Tehelnom poli,“ dodal 25-ročný Ukrajinec.
Okrem neho sa pod Urpínom strelecky presadil aj Alasana Yirajang, ktorý skóroval aj v Tbilisi a v úvode sezóny patrí k najnebezpečnejším hráčom slovenského majstra.
Iberia mala v prvom dueli úseky hry, kedy hrozila, no mimo neuznaných gólov si stopercentné gólové príležitosti nevypracovala.
K jej najviditeľnejším hráčom patril krídelník Vacho Bedošvili, ktorý prekonal Takáča z postavenia mimo hry v 5. minúte a často ťahal ofenzívne akcie domácich.
Odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov
Streda 29. júla, 20.15 h
ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
Rozhodujú: Ciochirca - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.), /prvý zápas 2:0/
Zaujímavé situácie mal aj 17-ročný talent gruzínskeho futbalu Andria Bartišvili a hrozbou pre Slovan môže byť i krídelník Zviad Načchebia.
Trojnásobný gruzínsky majster, ktorý priebežne vedie tabuľku domácej ligovej súťaže, hral v piatok šestnásťfinále tamojšieho pohára a na pôde treťoligistu Margveti 2006 zvíťazil 3:1.
Toure: Rešpektujeme Iberiu, hrala veľmi dobre
„Hráči musia nastúpiť s rovnakým nastavením - s cieľom zvíťaziť. Rešpektujeme Iberiu, hrala veľmi dobre, najmä v druhom polčase, keď veľa riskovala a trochu nás zatlačila.
To sa mi nepáčilo, lebo chcem, aby môj tím hral ofenzívne, ale to je normálne. Príprava bola pre hráčov veľmi náročná, takže tomu rozumiem, ale som si istý, že budeme napredovať, aj po fyzickej stránke.
Stále máme čo zlepšovať. Odveta bude dôležitá, lebo súper má kvalitu na to, aby nás potrápil, no v stredu si tiež budeme chcieť udržať čisté konto,“ vyjadril sa po prvom zápase kormidelník Slovana Toure.
Odveta je na programe v stredu 29. júla od 20.15 h na Tehelnom poli. Povedú ju rakúski rozhodcovia, ako hlavný Christian-Petru Ciochirca.
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V 3. predkole LM sa stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, zatiaľ čo zdolaný bude v 3. predkole Európskej ligy čeliť zdolanému zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad.
Mjällby v prvom dueli zdolalo Lincoln 3:0 v domácom prostredí a Crvena Zvezda zvíťazila 4:0 na ihrisku Larne.