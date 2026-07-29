Touré spravil niekoľko zmien. Zostava Slovana na odvetu s Iberiou Tbilisi

Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu
Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu (Autor: TASR)
Sportnet|29. júl 2026 o 19:40
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Pozrite si zostavy zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkole Ligy majstrov.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes na Tehelnom poli nastúpia v odvetnom zápase 2. predkola proti gruzínskemu tímu Iberia 1999 Tbilisi. Slovan prvý duel vyhral 2:0.

V bráne Slovana sa namiesto Dominika Takáča predstaví Aleksandar Popovič, v defenzíve nastúpia Cesar Blackman, Kenan Bajrič, Svetozar Markovič a Sandro Cruz.

V strede poľa bude operovať prvýkrát v základnej zostave nová posila Cristian Martinez spolu s Petrom Pokorným a Arturom Gajdošom.

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V útoku figuruje trojica Alexej Maroš, Mykola Kucharevič a Alasana Yirajang.

Duel ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi sledujte s nami naživo ako online prenos.

Zápas štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.

Zostava zápasu

ŠK Slovan Bratislava: Popovič – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Martinez, Pokorný, Gajdoš – Maroš, Kucharevič, Yirajang

Liga majstrov

Liga majstrov

    Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu
    Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu
    Touré spravil niekoľko zmien. Zostava Slovana na odvetu s Iberiou Tbilisi
    dnes 19:40
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