Touré spravil niekoľko zmien. Zostava Slovana na odvetu s Iberiou Tbilisi

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes na Tehelnom poli nastúpia v odvetnom zápase 2. predkola proti gruzínskemu tímu Iberia 1999 Tbilisi. Slovan prvý duel vyhral 2:0.
V bráne Slovana sa namiesto Dominika Takáča predstaví Aleksandar Popovič, v defenzíve nastúpia Cesar Blackman, Kenan Bajrič, Svetozar Markovič a Sandro Cruz.
V strede poľa bude operovať prvýkrát v základnej zostave nová posila Cristian Martinez spolu s Petrom Pokorným a Arturom Gajdošom.
V útoku figuruje trojica Alexej Maroš, Mykola Kucharevič a Alasana Yirajang.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zápas štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.
Zostava zápasu
ŠK Slovan Bratislava: Popovič – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Martinez, Pokorný, Gajdoš – Maroš, Kucharevič, Yirajang