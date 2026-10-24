Žiadna remíza, je to prehra. Som sklamaný a nahnevaný, dnes nezaspím, vravel tréner Slovana

Studená sprcha na Tehelnom poli. Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali v 12. kole Niké ligy s Banskou Bystricou.
Belasí tri minúty pred koncom ešte viedli o dva góly, no napokon sa zápas skončil remízou 2:2.
Koniec ako z ríše snov
Hrdinom zápasu bol striedajúci hráč Banskej Bystrice Adam Hanes. Nastúpil v 85. minúte, o tri minúty neskôr znížil a v pridanom čase vyrovnal.
„Som rád, že som mohol mužstvu pomôcť, je to pre nás veľmi dobrý bod,“ vyhlásil šťastný strelec.
„Koniec bol ako z ríše snov,“ poznamenal jeho spoluhráč Jakub Považanec.
Slovan mal pritom v celom zápase jasne navrch. Jednoznačne dominoval v držaní lopty, mal aj oveľa viac streleckých pokusov.
Banskú Bystricu však držal nad vodou výborný Lukáš Hroššo v bránke.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Banská Bystrica
V 53. minúte však poslal domácich do vedenia Kenan Bajrič a v 76. minúte vyhrával v majster už o dva góly.
Pre Duklu to bola smolná situácia, keďže jej hráči sa už práve chystali zahrať rohový kop, no po intervencii VAR nariadil rozhodca Glova pokutový kop v prospech Slovana.
Počas predchádzajúcej akcie sa totiž Michal Ďuriš dotkol lopty rukou v šestnástke pred vlastnou bránou.
Čerstvo striedajúci Tigran Barsegjan jedenástku premenil a zdalo sa, že je rozhodnuté. Onedlho mohol definitívne uzavrieť zápas Nino Marcelli, no nepremenil tutovku.
„Vedeli sme, že viac budeme hrať bez lopty. Celý zápas sme ťahali za kratší koniec. Potom však nastúpil Adam Hanes a dvoma krásnymi gólmi zariadil remízu,“ vravel Považanec.
„Škoda smolného gólu na začiatku druhého polčasu a takisto aj smolnej jedenástky. Som rád, že sme sa nevzdali,“ prízvukoval Hanes.
Risk priniesol zisk
Banská Bystrica tento mesiac ešte neprehrala v súťažnom zápase.
V lige zvíťazila v Trenčíne, potom si v Slovnaft Cupe poradila s treťoligovým Vranovom. Nasledovalo domáce víťazstvo nad Podbrezovou a nakoniec cenná remíza na Tehelnom poli.
„Vedeli sme, že sa musíme zamerať na dobrú defenzívu. Na začiatku zápasu to fungovalo dobre, v prvom polčase sme boli dobre zorganizovaní a pripravení na silné stránky súpera,“ zhodnotil stretnutie tréner Banskej Bystrice Daniel Valach.
„Po druhom góle Slovana sme išli do vabanku. Snažili sme sa trošku viac zariskovať, zmenili sme rozostavenie. Striedajúci hráči priniesli odvahu a energiu. Som rád aj za Adama Hanesa. Robil veci, ktoré chcem uňho vidieť. Je to rýchly hráč a bola tam dravosť,“ vyzdvihol Valach.
Bývalý šéftréner projektu B-tímu a U19 sa posadil na lavičku áčka po treťom kole, keď Dukla nemala na konte ani jeden bod. V deviatich zápasoch Niké ligy má na konte štyri výhry, dve remízy a tri prehry.
„Som rád, že chalani zase ukázali charakter. Ideme za tými bodmi a som rád, že sa nám to vracia,“ vravel spokojný tréner Dukly.
Ospravedlnenie fanúšikom
Tréner Slovana Yaya Touré bol pochopiteľne v úplne inom rozpoložení. Na pozápasovej tlačovej konferencii neskrýval svoje sklamanie.
„Chcem sa ospravedlniť fanúšikom. Cítim sa, akoby sme prehrali. Na konci zápasu sme boli veľmi slabí v defenzíve,“ vravel Touré.
VIDEO: Tlačová konferencia Slovana po zápase s Banskou Bystricou
„V mnohých zápasoch máme šancu, kontrolujeme hru a potom sami seba dostávame do problémov,“ doplnil.
Belasí mali počas celého zápasu 27 streleckých pokusov, z toho desať do priestoru brány.
Banská Bystrica zaznamenala iba šesť striel a z toho iba dve išli na bránu.
„Zahodili sme tri body. Som veľmi sklamaný z niektorých hráčov a dám im to vedieť,“ prízvukoval kouč Slovana.
Jeho tím cez týždeň prehral 0:4 v Lige majstrov na pôde AS Rím. V lige to už bol piaty zápas v tejto sezóne, v ktorom nebodoval naplno.
„Neviem, ako vysvetliť tých posledných päť minút. Bolo to niečo neskutočné. Pred prvým gólom tam bol podľa mňa ofsajd, ale predtým sme spravili chyby. A pri druhom góle tam bola absolútna strata koncentrácie,“ hromžil Yaya Touré.
„Dnes určite nezaspím, som veľmi sklamaný, nahnevaný, tento zápas bude pre mňa nočnou morou. Nemôžeme inkasovať takéto góly. Pre mňa to nie je remíza, ale prehra,“ prízvukoval znova.
VIDEO: Peter Pokorný hodnotí zápas
Mrzí to, bolí to
Banská Bystrica v ofenzíve dokázala vyťažiť z minima maximum.
„To ma mrzí najviac. Necítil som zo strany súpera žiadnu hrozbu. Viedli sme o dva góly, mali sme šance a nepremenili sme ich. Súper bol pri našej bránke dva-trikrát a dal dva góly. Futbal niekedy nie je férový, ale v zakončení musíme byť nekompromisnejší,“ vravel Yaya Touré.
Nechcel sa vyhovárať na mentalitu hráčov ani na priveľkú záťaž. „Aj keď hráte futbal iba na ulici, stále chcete vyhrávať. A keď hráte za taký veľký klub ako Slovan, to musíte ukázať.
Vravel som hráčom, že možno nebudeme hrať vždy najkrajší futbal, ale musí tam byť túžba a hlad po víťazstve,“ zdôraznil.
„Áno, hráme veľa zápasov. Ale ak sa chceme kvalifikovať do Európy, musíme hrať veľa zápasov. Keď som bol hráč, bol som zvyknutý na to, že som hral každé tri dni.
V našom mužstve sú štyria-piati hráči nad tridsať rokov, ostatní sú stále mladí. A keď vyhrávate 2:0, aj keď ste unavení, musíte to dotiahnuť do konca. Lebo práve takéto zápasy môžu na konci sezóny rozhodovať,“ poznamenal Yaya Touré.
Výhovorky nehľadal ani Peter Pokorný. „Mrzí to, bolí to, je to hanba. Slovan nemôže takto odovzdať zápas. Prvý gól ide na moje triko, druhý gól sme dostali zase zo štandardky. Nemôžeme takto pokračovať, musíme sa zobudiť,“ prízvukoval hráč Slovana.