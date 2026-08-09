MONACObet liga: Šamorín zvíťazil v treťom kole na pôde Slovana Bratislava

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrali zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga). Šamorín vyhral 2:1.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
09.08.2026 o 10:30
3. kolo
Slovan Bratislava U21
1:2
(0:1, 1:1)
90+6 minúta
Ukončený
Šamorín
Prehľad
Góly: 83. Gabriš – 45+1. Ihejirika, 58. Kiza. ŽK: 67. Balog Do. (SBB), 76. Tomáško (SBB) – 59. Pavúk (SAM), 90. Weber (SAM). Rozhodca: Gago – Straka, Fodor. Diváci: 185.
Prenos
Je dobojované! Šamorín víťazí aj v treťom ligovom stretnutí a zostáva stopercentný. Naopak, Slovan si pripisuje ďalšiu ligovú prehru a naďalej zostáva bez bodu. Skóre otváral v nadstavenom čase prvého polčasu Ihejirika, následne sa v 58. minúte presadil po tečovanej strele Kiza. Za domácich znižoval Gabriš.
90+6
Koniec zápasu.
90+5
Jeden z domácich hráčov mal príležitosť rozhodnúť, no zoči-voči brankárovi Balogovi neuspel a okamžite rozohráva.
90+4
Domáci zatlačili hostí v ich vápne.
90+2
Po rohovom kope lopta ostala stáť v malom vápne, ale k nej sa nedostal žiadny hráč Slovana a následne hostia loptu odkopávajú.
90+2
Nasleduje rohový kop pre domácich.
90+1
Gabrišov center odhlavičkovala defenzíva Šamorína.
90
Nasleduje nebezpečná štandardná situácia z pravej strany, ktorú rozohrá Gabriš.
90
Žltá karta pre tím FC ŠTK 1914 Šamorín (Weber).
89
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Canolli, prichádza Řehák.
z ihriska odchádza Canolli, prichádza Řehák.
87
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odchádza Bubuteishvili, prichádza Kapuš,
z ihriska odchádza Kiza, prichádza Bednár.
z ihriska odchádza Bubuteishvili, prichádza Kapuš,
z ihriska odchádza Kiza, prichádza Bednár.
87
Domáci sa dostali do protiútoku traja proti dvom. Kiza poslal loptu na pravú stranu kde bol Ihejirika, ale jeho zakončenie nebolo presné, a tak nasleduje odkop od brány.
83
ŠK Slovan Bratislava B dáva gól!
Jeden z domácich hráčov prenikal po ľavej strane a vylepšoval si streleckú pozíciu v šestnástke. Následne sa k lopte na hranici šestnástky dostal TOBIÁŠ JAROLÍM GABRIŠ, ktorý si ju potiahol do vápna a znižuje na 1:2.
Jeden z domácich hráčov prenikal po ľavej strane a vylepšoval si streleckú pozíciu v šestnástke. Následne sa k lopte na hranici šestnástky dostal TOBIÁŠ JAROLÍM GABRIŠ, ktorý si ju potiahol do vápna a znižuje na 1:2.
81
Dnešné stretnutie sleduje 185 divákov.
80
Hostia sa dostali do protiútoku, ale ten bol zastavený po útočnom faule Kizu.
78
Hlavný arbiter prerušuje hru po tom, čo v stredovom kruhu leží kapitán mužstva Avetisian.
76
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Tomáško).
75
Akciu Šamorína prerušuje ofsajdové postavenie Ihejiriku.
75
Hostia kombinujú na vlastnej polovici.
74
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odchádza Pavúk, prichádza Barro.
z ihriska odchádza Pavúk, prichádza Barro.
70
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Kozyk, prichádza Burda,
z ihriska odchádza Griger, prichádza Čilić.
z ihriska odchádza Kozyk, prichádza Burda,
z ihriska odchádza Griger, prichádza Čilić.
69
Hlavný arbiter prerušuje hru, nasleduje druhá hydratačná prestávka.
67
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Balog Do.).
65
Hra je prerušená, pretože na trávniku zostáva ležať jeden z hráčov Slovana.
64
Tomáško parádne prenikal po pravej strane, snažil sa aj zakončiť, no výrazne minul bránu a nasleduje autové vhadzovanie Šamorína.
63
Hostia sa po rohovom kope dopúšťajú útočného faulu vo vápne.
63
Rohový kop pre Šamorín.
61
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Lembak, prichádza Gabriš,
z ihriska odchádza Hofstädter, prichádza Tomáško.
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odchádza Totka, prichádza Ranko.
z ihriska odchádza Lembak, prichádza Gabriš,
z ihriska odchádza Hofstädter, prichádza Tomáško.
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odchádza Totka, prichádza Ranko.
60
Hofstädterov center našiel hlavu jedného z domácich hráčov, lopta napokon skončila na žrdi, no dorážku na bránkovej čiare famózne vychytal Húdok.
60
Domáci majú k dispozícii štandardnú situáciu, ktorú rozohrá Hofstädter.
59
Žltá karta pre tím FC ŠTK 1914 Šamorín (Pavúk).
58
Šamorín dáva gól!
SERAPHIN ISENI KIZA vystrelil z hranice šestnástky, jeho strela bola tečovaná a napokon skončila za brankárom Balogom! Šamorín zvyšuje svoje vedenie na 2:0.
SERAPHIN ISENI KIZA vystrelil z hranice šestnástky, jeho strela bola tečovaná a napokon skončila za brankárom Balogom! Šamorín zvyšuje svoje vedenie na 2:0.
55
Hostia budú mat odkop od brány.
52
Hlavný arbiter prerušuje hru po tom, čo sa dvaja slovanisti zrazili vo vlastnej šestnástke.
49
Zakončenie z hranice šestnástky v podaní hráča Slovana letelo vysoko nad bránu.
48
Domáci začínajú druhý polčas aktívne a držia loptu na súperovej polovici.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 11:35.
Máme za sebou prvý polčas, v ktorom sme veľa šancí nevideli. Až v nadstavenom čase sa po rohovom kope presadil z dorážky Ihejirika. Uvidíme, čo nám prinesie druhý polčas.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Šamorín dáva gól!
Center z rohového kopu našiel jedného z hráčov Šamorína na prednej žrdi, brankár Balog loptu vyrazil, no dorážku ONYEBUCHIHO SOLOMONA IHEJIRIKU už nedokázal zastaviť. Šamorín tak dáva Slovanu gól do šatne.
Center z rohového kopu našiel jedného z hráčov Šamorína na prednej žrdi, brankár Balog loptu vyrazil, no dorážku ONYEBUCHIHO SOLOMONA IHEJIRIKU už nedokázal zastaviť. Šamorín tak dáva Slovanu gól do šatne.
45
Minka blokuje zakončenie z hranice šestnástky na rohový kop.
44
Jakolićovi ušla prihrávka cez nohu až do autu, nasledovať bude vhadzovanie pre Šamorín.
42
Canolli sa pomaly dostával do protiútoku, ale jeden z hosťujúcich hráčov ho zastavil na polovici Slovana.
39
Domáci sa dopustili faulu pri striedačke hostí.
36
Domáci začínajú akciu rozohrávkou od brankára Baloga.
34
Canolli si pekne povykrúcal jedného z brániacich hráčov, napokon však jeho zakončenie z ľavej strany bolo zblokované.
33
Jeden z hráčov Šamorína sa dostal k odrazenej lopte po rohovom kope, jeho strela však letela vysoko nad bránu.
32
Hostia predviedli peknú narážačku vo vnútri šestnástky a napokon vybojovali rohový kop.
29
Domáci sa dopúšťajú útočného faulu.
28
Jeden z hráčov Šamorína poslal prihrávku za obranu, ale brankár Balog výborne prečítal hru a loptu zachytil.
25
Hra je prerušená, nasleduje hydratačná prestávka.
21
Hofstädterov prízemný center bol zblokovaný na rohový kop.
19
Jeden z hosťujúcich hráčov sa dostal za obranu domácich, jeho zakončenie však Balog jednoducho vychytal.
17
Hostia zatlačili Slovanistov vo vlastnom pokutovom území, ale všetky zakončenia skončili blokom domácej defenzívy.
16
Jeden z hráčov Slovana vystrelil spoza šestnástky, ale len do stredu brány, kde stál pripravený Húdok.
14
Marko fauloval na poliacii čiare, pri lopte zostávajú futbalisti Šamorína.
12
Domáci pomocou krátkych prihrávok držia loptu na polovici ihriska.
9
Akciu hostí prerušuje ofsajd.
8
Futbalisti Šamorína prenikli do šestnástky domácich po ľavej strane, no lopta napokon končí za bránkovou čiarou a hlavný arbiter píska odkop od brány.
7
Marko nabral rýchlosť, no na poliacej čiare bol zastavený nedovoleným zákrokom.
5
Center z rohového kopu našiel jedného z hostí, ale jeho hlavička letí nad bránu.
4
Jeden z hráčov Šamorína zakončil z takmer nulového uhla, ale brankár Balog loptu vyráža na rohový kop.
3
Prvý rohový kop v zápase budú zahrávať futbalisti Šamorína.
2
Canolli sa dopustil faulu pri postrannej čiare.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava U21: Balog D. – Balog Do., Minka, Lembak, Canolli, Marko (C), Kozyk, Greško, Jakolić, Hofstädter, Griger.
Náhradníci: Kachnič, Holocsy, Tomáško, Burda, Gabriš, Veselić, Řehák, Čilić, Naimann.
Tréner: Erik Grendel.
FC ŠTK 1914 Šamorín: Húdok – Weber, Konan, Marek, Avetisian (C), Totka, Bubuteishvili, Varga, Pavúk, Kiza, Ihejirika.
Náhradníci: Kaltsas, Kapuš, Bednár, Barro, Kireth, Ranko, Ky, Bajtoš.
Tréner: Michal Kuruc.
Rozhodca: Gago – Straka, Fodor.
ŠK Slovan Bratislava U21: Balog D. – Balog Do., Minka, Lembak, Canolli, Marko (C), Kozyk, Greško, Jakolić, Hofstädter, Griger.
Náhradníci: Kachnič, Holocsy, Tomáško, Burda, Gabriš, Veselić, Řehák, Čilić, Naimann.
Tréner: Erik Grendel.
FC ŠTK 1914 Šamorín: Húdok – Weber, Konan, Marek, Avetisian (C), Totka, Bubuteishvili, Varga, Pavúk, Kiza, Ihejirika.
Náhradníci: Kaltsas, Kapuš, Bednár, Barro, Kireth, Ranko, Ky, Bajtoš.
Tréner: Michal Kuruc.
Rozhodca: Gago – Straka, Fodor.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní stretnutia 3. kola MONACObet ligy, v ktorom si zmerajú sily ŠK Slovan Bratislava U21 a FC ŠTK 1914 Šamorín.
Slovan Bratislava U21 zatiaľ nezažil ideálny vstup do nového ročníka. Po dvoch kolách má na konte dve prehry. Najskôr mladí belasí nestačili doma na Zlaté Moravce-Vráble, ktorým podľahli 0:1, a následne prehrali aj na ihrisku Malženíc 2:4.
Šamorín naopak vstúpil do sezóny veľmi dobre. V prvom kole zdolal na domácom ihrisku Malženice 2:0 a následne uspel aj na pôde nováčika z Humenného, kde zvíťazil 3:1.
Slovan Bratislava U21 zatiaľ nezažil ideálny vstup do nového ročníka. Po dvoch kolách má na konte dve prehry. Najskôr mladí belasí nestačili doma na Zlaté Moravce-Vráble, ktorým podľahli 0:1, a následne prehrali aj na ihrisku Malženíc 2:4.
Šamorín naopak vstúpil do sezóny veľmi dobre. V prvom kole zdolal na domácom ihrisku Malženice 2:0 a následne uspel aj na pôde nováčika z Humenného, kde zvíťazil 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body