ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo - dohrávka)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú dohrávku zápasu 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, dohrávka, utorok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
28.09.2025 o 10:30
10. kolo
Malženice
3:0
(1:0, 2:0)
90+2 minúta
Ukončený
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Góly: 20. Breznik, 54. Ushchenko, 72. Druga. ŽK: 11. Kompan Breznik (MLŽ), 45. Polťák (MLŽ), 45. Kurej (MLŽ) – 12. Medveděv (SBB), 14. Jelínek (SBB), 42. Coulibaly (SBB). ČK: 45. Macík (SBB). Rozhodca: Gnip – Gregorec, Adamčo. Diváci: 517.
Prenos
Malženice zvíťazili nad Slovanom U21 3:0 gólmi Kompana Breznika, Ushchenka a Drugu.
Ďakujem za pozornosť, prajem príjemný zvyšok nedele.
Ďakujem za pozornosť, prajem príjemný zvyšok nedele.
90+2
Koniec zápasu.
90+2
Marušin na Kachniča, ten sklepával loptu do šestnástky, ale iba k hráčom Malženíc.
89
Dobrý pas na Bilčíka, ktorý si zasekol hráča, prihral, no jeho spoluhráč bol odzbrojený skôr, ako stihol vystreliť.
88
Nákop na Murka, no loptu mu uchmatol Mikoláš.
86
Striedanie v tíme OFK Dynamo Malženice:
z ihriska odchádza Bukovský, prichádza Bilčík,
z ihriska odchádza Turanský, prichádza Sekera.
z ihriska odchádza Bukovský, prichádza Bilčík,
z ihriska odchádza Turanský, prichádza Sekera.
83
Center od rohovej zástavky zaletel do rúk Baloga.
82
Gól mohol padnúť na druhej strane, no rozvlnila sa iba bočná sieť.
81
Gabriš mieril k pravej žrdi, no Mikoláš smer jeho strely vystihol a dokázal ju vyraziť!
81
Gabriš (ŠK Slovan Bratislava U21) nepremenil pokutový kop.
80
Pokutový kop pre Slovan! Faulovaný bol Marušin.
79
Kotlár dostal veľa priestoru, postupoval sám, z hranice šestnástky vystrelil, no trafil brániacich hráčov.
77
Striedanie v tíme OFK Dynamo Malženice:
z ihriska odchádza Kompan Breznik, prichádza Šarmír,
z ihriska odchádza Druga, prichádza Kotlár.
z ihriska odchádza Kompan Breznik, prichádza Šarmír,
z ihriska odchádza Druga, prichádza Kotlár.
76
Slovanistom sa nedarí prejsť cez prehustený stred poľa. Gabrišova prihrávka bola zastavená.
75
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Gajdoš, prichádza Gabriš,
z ihriska odchádza Maroš, prichádza Kachnič.
z ihriska odchádza Gajdoš, prichádza Gabriš,
z ihriska odchádza Maroš, prichádza Kachnič.
72
Malženice dali gól!
Nedôrazné bránenie hostí, domáci sa dostali k lopte v pokutovom území a BORIS DRUGA ju nekompromisne napálil pod brvno!
Nedôrazné bránenie hostí, domáci sa dostali k lopte v pokutovom území a BORIS DRUGA ju nekompromisne napálil pod brvno!
72
Balog vytesnil center z rohového kopu jednou rukou, Slovan sa naďalej bráni.
70
Maroša nepustil k lopte Turanský.
68
Pokus o kolmé vysunutie Drugu, ako prvý bol pri lopte Balog.
67
Útok Slovana prerušil hvizd rozhodcu, píska sa útočný faul. To isté aj na druhej strane.
64
Striedanie v tíme OFK Dynamo Malženice:
z ihriska odchádza Polťák, prichádza Benovič.
z ihriska odchádza Polťák, prichádza Benovič.
64
Coulibaly zabojoval, urobil si priestor, z otočky po zemi zakončil, ale vedľa vzdialenejšej pravej žrde.
63
Vysoký center Slovan odvrátil spred vlastnej brány.
62
Malženice získali priamy kop z pravej strany.
60
Malženice sa dostali po pokutové územie, Slovan otáča hru, no loptu stráca.
58
Slovanisti sa na chvíľu usadili na polovici súpera.
56
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Jelínek, prichádza Murko,
z ihriska odchádza Habodasz, prichádza Mateáš.
z ihriska odchádza Jelínek, prichádza Murko,
z ihriska odchádza Habodasz, prichádza Mateáš.
56
Pokus o kolmé vysunutie Drugu, hostia zasiahli v poslednej chvíli.
54
Malženice dali gól!
Po rohovom kope sa opäť mení skóre, domáci vedú už 2:0! Presadil sa OLEKSANDR USHCHENKO.
Po rohovom kope sa opäť mení skóre, domáci vedú už 2:0! Presadil sa OLEKSANDR USHCHENKO.
53
Bukovského strela z hranice vápna bola zblokovaná na rohový kop.
52
Fogning sklepol loptu Marošovi, no na toho sa hneď zavesili dvaja protihráči.
51
Brejk Malženíc zakončil Druga strelou z prvej, no tá nenarobila Balogovi problémy.
49
Center Malženíc z ľavej strany do šestnástky Slovanisti odvrátili. Hra sa prelieva zo strany na stranu.
47
Strelecký pokus Malženíc z diaľky v bráne neskončil, Balog môže rozohrať.
46
Začal sa druhý polčas.
Malženice vyhrávajú po prvom polčase nad Slovanom 1:0 gólom Komapna Breznika z 20. minúty. Slovan prišiel v závere polčasu o vylúčeného brankára Macíka.
Druhý polčas sa začne o 11:35.
Druhý polčas sa začne o 11:35.
45+4
Prvý polčas sa skončil.
45+4
Nepresný pas na Bukovského, Slovan vhadzuje.
45+4
Slovan v útoku, ale zo štandardnej situácie sa nepresadil.
45+2
Navyše sa budú hrať minimálne 4 minúty.
45+2
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Fronko, prichádza Balog.
z ihriska odchádza Fronko, prichádza Balog.
45
Žltá karta pre tím OFK Dynamo Malženice (Kurej).
45
Žltá karta pre tím OFK Dynamo Malženice (Polťák).
45
Červená karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Macík).
44
Brejk Malženíc, Polťák chcel dobehnúť loptu na kraji šestnástky a nepríjemne zašiel do Macíka, ktorý zasahoval. Obaja hráči zostali na zemi, Macík následne oplácal a hlavný rozhodca mu hneď ukázal červenú kartu!
42
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Coulibaly).
42
Trello naviazal na seba hráčov, potom pätičkou prihral Bukovskému, ktorý prestrelil bránu.
41
Pokus hostí z diaľky, Mikoláš situáciu kontroloval, zasahovať nemusel.
40
Malženice na útočnej polovici, ale šancu si nevypracovali. Horvátovi uteká lopta do autu.
37
Nebezpečná situácia pred hosťujúcou bránou, lopta ale iba prešla pozdĺž bránkovej čiary, nikto ju nedokázal dostať do siete.
36
Alabi sa presadil v hlavičkovom súboji, no pri lopte bol ako prvý Macík.
35
Trello výborne získal loptu, prihral Bukovskému, ktorý už ale nedokázal nájsť spoluhráča.
34
Hostia si v strede poľa nerozumeli, lopta končí za postrannou čiarou.
32
Druga prihral do behu Bukovskému, no ten bol v ofsajde.
30
Hra je prerušená pre ošetrovanie Polťáka.
28
Center z rohového kopu nik nezasiahol, rozohráva Mikoláš.
28
Lopta prešla cez múr, ale bola tečovaná vedľa pravej žrde.
26
Pred pokutovým územím bol faulovaný Jelínek, Slovan získal výhodnú štandardku.
25
Fronko sa nepredral do šestnástky, domáci si na neho dali dobrý pozor.
23
Slovan sa do zakončenia nedostal, miesto toho sa musel rýchlo vrátiť, nakoľko Polťák s Bukovským sa dostávali do sľubnej šance, napokon z toho ale nič nebolo.
22
Dobrý obranný sklz na Maroša, nasleduje rohový kop hostí.
20
Malženice dali gól!
Malženice udreli z rohového kopu! Center na prednú žrď bol predĺžený na zadnú, kde zostal nepokrytý MIHA KOMPAN BREZNIK a ten doklepol loptu zblízka do siete.
Malženice udreli z rohového kopu! Center na prednú žrď bol predĺžený na zadnú, kde zostal nepokrytý MIHA KOMPAN BREZNIK a ten doklepol loptu zblízka do siete.
20
Dobrý pas na Drugu do behu, ktorý sa dostal do pokutového územia a vystrelil, trafil brániaceho Murára.
19
Malženice zachytili loptu v strede poľa, ale ďaleko sa s ňou nedostali.
17
Výborná kombinácia Slovanistov, ktorú začal Gajdoš, no Jelínek z výbornej pozície zakončil iba do stredu brány, kde bol pripravený Mikoláš.
15
Pritvrdilo sa v osobných súbojoch a výsledkom sú tri žlté karty v priebehu štyroch minút.
14
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Jelínek).
14
Center Malženíc z ľavého krídla na stred šestnástky, kde Slovan loptu odvrátil.
12
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Medveděv).
11
Žltá karta pre tím OFK Dynamo Malženice (Kompan Breznik).
9
Gajdoš centroval z priameho kopu, hlavičkoval Fogning, lopta sa ešte dostal k ďalšiemu hráčovi, ten ju ale nedostal cez hradbu tiel pred sebou.
7
Dobrý center na zadnú žrď, kde Slovanisti loptu ešte predĺžili a Jelínek tak mohol zakončiť z bezprostrednej blízkosti, no Mikoláš ho vychytal!
6
Alabi už nestihol prihrať spred bránkovej čiary, rozohráva Macík.
4
Habodasz si naviedol loptu a vystrelil spoza šestnástkového oblúka, trafil však iba brániaceho hráča.
3
Po centri do pokutového územia zakončil hráč Malženíc z voleja a Macík musel prvýkrát zasahovať!
2
Slovanisti na prednej žrdi nezakončili, strela Coulibalyho bola slabá a neprešla.
2
Hostia v brejku, po ktorom si vybojovali rohový kop.
1
Výkop mal hosťujúci Slovan.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
OFK Dynamo Malženice: Mikoláš – Trnovský, Ushchenko, Kurej, Alabi, Horvát (C), Kompan Breznik, Trello, Druga, Polťák, Bukovský
Náhradníci: Rusnák, Sekera, Šarmír, Henyig, Bilčík, Kotlár, Benovič, Húska
Tréner: Patrik Malý
ŠK Slovan Bratislava U21: Macík – Medveděv, Murár, Fogning, Marušin, Habodasz (C), Gajdoš, Coulibaly, Maroš, Fronko, Jelínek
Náhradníci: Murko, Minka, Kachnič, Gabriš, Mateáš, Tománek, Plavnik, Marko, Balog
Tréner: Vladimír Gála
Rozhodca: Gnip – Gregorec, Adamčo.
OFK Dynamo Malženice: Mikoláš – Trnovský, Ushchenko, Kurej, Alabi, Horvát (C), Kompan Breznik, Trello, Druga, Polťák, Bukovský
Náhradníci: Rusnák, Sekera, Šarmír, Henyig, Bilčík, Kotlár, Benovič, Húska
Tréner: Patrik Malý
ŠK Slovan Bratislava U21: Macík – Medveděv, Murár, Fogning, Marušin, Habodasz (C), Gajdoš, Coulibaly, Maroš, Fronko, Jelínek
Náhradníci: Murko, Minka, Kachnič, Gabriš, Mateáš, Tománek, Plavnik, Marko, Balog
Tréner: Vladimír Gála
Rozhodca: Gnip – Gregorec, Adamčo.
V 10. kole MONACObet ligy hostia Malženice Slovan Bratislava U21. Stretnutie sa začína o 10:30.
Malženice sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 10 bodov. Prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli Zlatým Moravciam na ich ihrisku 3:4.
Slovan U21 figuruje na 12. mieste, doposiaľ získal 9 bodov, ale odohral o zápas menej, ako jeho dnešný súper. Belasí v posledných piatich zápasoch jedenkrát vyhrali, raz remizovali a trikrát prehrali. V minulom kole si body delili po remíze 2:2 so Sláviou TU Košice.
Malženice sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 10 bodov. Prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli Zlatým Moravciam na ich ihrisku 3:4.
Slovan U21 figuruje na 12. mieste, doposiaľ získal 9 bodov, ale odohral o zápas menej, ako jeho dnešný súper. Belasí v posledných piatich zápasoch jedenkrát vyhrali, raz remizovali a trikrát prehrali. V minulom kole si body delili po remíze 2:2 so Sláviou TU Košice.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
5
FC PetržalkaFC Petržalka
12
5
3
4
17:12
18
P
P
P
V
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
3
4
4
12:16
13
V
R
R
V
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body