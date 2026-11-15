ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a OFK Malženice dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
15.11.2026 o 10:30
17. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prehľad
Rozhodca: Libiak – Hrmo, Gregorec – Chromý.
Prenos
„Béčko” bratislavského Slovana ukoristilo v 16. kole cenný skalp. Tím trénera Erika Grendela vyhral na pôde etablovaného ligistu zo Zlatých Moraviec 1:0. Malženice pred týždňom čelili lídrovi druholigovej tabuľky zo Šamorína a po napínavej prestrelke plnej obratov napokon prehrali 3:5. Keď sa Malženice so Slovanom stretli v prvom vzájomnom zápase tohto ročníka, doma vyhrali 4:2. V tabuľke sú oba celky v takmer identickej pozícii. Malženiciam patrí 12. miesto so 16 bodmi, Slovanu B zasa 11. priečka s 21 bodmi.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 17. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia ŠK Slovan Bratislava B a OFK Dynamo Malženice. Zápas sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
12
3
2
36:20
39
V
V
R
V
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
17
11
3
3
27:13
36
V
V
P
P
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
10
2
5
34:27
32
V
P
V
V
P
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
17
8
3
6
29:28
27
R
V
P
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
8
3
6
28:24
27
P
V
R
P
R
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
5
5
27:19
26
R
V
V
P
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
6
5
6
25:29
23
R
P
V
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
3
6
8
16:22
15
R
P
R
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
17
3
4
10
15:30
13
P
P
R
R
V
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
17
3
0
14
15:47
9
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body