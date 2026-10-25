ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
25.10.2026 o 11:00
14. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prenos
V 14. kole MONACObet ligy hostí Slovan Bratislava Inter Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 11:00.
Slovan sa nachádza na 11. mieste, na konte má 16 bodov. Na desiatu Lehotu pod Vtáčnikom stráca tri body, no má zápas k dobru. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole remizovali na pôde Petržalky 1:1.
Interu patrí 8. priečka, doposiaľ nazbieral 20 bodov. Dokonca na štvrté Pohronie stráca iba tri body a má zápas k dobru. Inter ťahá osemzápasovú šnúru bez prehry. V minulom kole remizoval so Šamorínom 2:2.
Slovan sa nachádza na 11. mieste, na konte má 16 bodov. Na desiatu Lehotu pod Vtáčnikom stráca tri body, no má zápas k dobru. Belasí vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole remizovali na pôde Petržalky 1:1.
Interu patrí 8. priečka, doposiaľ nazbieral 20 bodov. Dokonca na štvrté Pohronie stráca iba tri body a má zápas k dobru. Inter ťahá osemzápasovú šnúru bez prehry. V minulom kole remizoval so Šamorínom 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
2
5
22:18
23
P
R
V
V
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
6
3
4
17:14
21
R
P
V
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
5
3
29:17
20
R
V
R
V
R
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
5
4
5
19:16
19
P
V
P
V
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
5
4
5
19:20
19
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
4
5
19:17
16
R
V
V
R
P
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
3
4
6
14:16
13
P
P
R
P
R
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
3
3
7
16:21
12
R
P
R
P
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
14
3
3
8
12:23
12
R
V
P
P
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
14
3
0
11
14:36
9
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
1
3
9
9:22
6
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body