ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FK Humenné dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FK Humenné dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FK Humenné (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
17.08.2026 o 17:00
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Humenné
Prenos
Krásny pondelok všetkým futbalovým fanúšikom, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 4. kola MONACObet ligy, keď sa proti sebe postaví ŠK Slovan Bratislava U21 a FK Humenné.
Sledovať budeme dôležitý súboj o zisk bodov, pričom sa obe mužstvá na úvod nového ročníka zatiaľ iba trápia. Rezerva bratislavského Slovana je pritom bez bodu na predposlednom mieste, keď neuspela postupne so Zlatými Moravcami, Malženicami či Šamorínom. Naopak Humenné sa síce môže pochváliť s trojbodovým ziskom, napriek tomu sa nachádza na spodných priečkach tabuľky. Po prehre s Prešovom a Šamorínom sa Humenčanom podarilo uspieť doma proti Zvolenu.
Sledovať budeme dôležitý súboj o zisk bodov, pričom sa obe mužstvá na úvod nového ročníka zatiaľ iba trápia. Rezerva bratislavského Slovana je pritom bez bodu na predposlednom mieste, keď neuspela postupne so Zlatými Moravcami, Malženicami či Šamorínom. Naopak Humenné sa síce môže pochváliť s trojbodovým ziskom, napriek tomu sa nachádza na spodných priečkach tabuľky. Po prehre s Prešovom a Šamorínom sa Humenčanom podarilo uspieť doma proti Zvolenu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
4
4
0
0
13:2
12
V
V
V
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
3
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
3
0
1
7:4
9
P
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
2
0
10:3
8
R
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
3:3
7
R
V
V
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
2
1
1
6:6
7
P
R
V
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
2
0
2
7:4
6
V
V
P
P
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
1
3
0
8:6
6
V
R
R
R
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
2
1
4:4
5
R
P
R
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
1
1
2
6:7
4
P
R
V
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
0
2
2
3:5
2
R
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
4
0
1
3
1:9
1
P
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body