Futbalisti Slovana Bratislava začnú druhú polovicu programu ligovej fázy Ligy majstrov v utorok doma proti španielskemu Realu Betis.
Na Tehelnom poli privítajú o 21.00 h aktuálne štvrté mužstvo La Ligy, ktoré vyhralo tri z doterajších štyroch duelov v LM. Pre Betis pôjde o vôbec prvú súťažnú konfrontáciu s akýmkoľvek slovenským tímom.
Slovanisti zatiaľ nebodovali a od premiérového postupu do hlavnej fázy súťaže v sezóne 2024/2025 ťahajú 12-zápasovú sériu prehier.
V aktuálnom ročníku boli nad ich sily postupne obhajca Paríž Saint-Germain (1:6), Stuttgart (0:3), AS Rím (0:4) a naposledy podľahli vonku rakúskemu LASK Linz tiež 0:4.
ŠK Slovan Bratislava - Real Betis
Liga majstrov, 5. kolo ligovej fázy - utorok 24. novembra, 21.00 SEČ
Pravdepodobné zostavy:
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Martinez, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Marcelli
Betis: Valles - Garcia, Natan, Llorente, Ortiz - Fornals, Bernal - Antony, Isco, Ezzalzouli - Parrott
/rozhodujú: Brisard - Berthomieu, Pages (všetci Fr.)/
Po štyroch kolách preto slovenskému šampiónovi patrí v tabuľke posledná priečka so skóre 1:17.
„Belasí“ si v lete prešli množstvom zmien v hráčskom kádri, ale aj v realizačnom tíme. Tou najdôležitejšou bol koniec trénera Vladimíra Weissa st., ktorého nahradil Yaya Toure.
Bývalý stredopoliar z Pobrežia Slonoviny má náročnú úlohu, keďže klub chce dosiahnuť viacero cieľov naraz.
Hlavným je zisk domáceho titulu, no Slovan sa zároveň snaží prebudovať káder, ktorý si prechádza generačnou obmenou a absentujú v ňom lídri z minulých rokov.
Popritom chce byť rovnocenným súperom tímov v LM, to sa mu však zatiaľ príliš nedarí.
V lige navyše stráca po 15 dueloch na lídra DAC Dunajská Streda už 10 bodov a jeden z jeho rivalov prezimuje na čele tabuľky.
Slovan sa na utorkové stretnutie naladil v sobotu tesnou výhrou 1:0 v Ružomberku. Jediný gól strelil v 31. minúte Tigran Barseghjan z pokutového kopu.
Toure bude chcieť od svojich zverencov vidieť jednoznačne skôr výkon z prvého polčasu. V tom druhom hrali domáci agresívnejšie, začali viac získavať lopty a napriek hernej prevahe Slovana mali aj viacero príležitostí.
Toure: Máme hlavy hore a budeme ďalej bojovať
„Vytvorili sme si množstvo šancí a skórovali sme. Po prestávke sme sa akoby začali strachovať, možno to vyplynulo aj z predošlých zápasov.
Hráčom som pripomínal, aby zostali koncentrovaní a zameraní na víťazný cieľ, čo sa nám napokon podarilo, hoci ihrisko už v závere tiež nebolo v najlepšom stave.
Vyhrali sme, najpodstatnejšie dnes boli tri body. Vieme, že nie sme v tabuľke tam, kde by sme chceli, no máme hlavy hore a budeme ďalej bojovať,“ uviedol kouč Slovana pre klubový web.
Na štadión Slovana pricestuje španielsky tím po takmer presne ročnej prestávke. Naposledy sa tu predstavilo Rayo Vallecano, ktoré domáci zdolali v zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy 27. novembra po obrate 2:1. Pri predošlej účasti v LM hrali slovanisti na ihrisku Girony (0:2) a Atletica Madrid (1:3).
Betis proti Lille a Portu otoči duel
Pre Betis je to tiež druhá účasť v hlavnej fáze LM, do milionárskej súťaže sa vrátil po 21-ročnej odmlke a začal tromi víťazstvami.
Proti Lille a Portu otočil duel a vyhral 3:2, Feyenoord doma zdolal 1:0. V poslednom zápase LM pred reprezentačnou pauzou podľahol Borussii Dortmund 1:2.
V tabuľke mu aktuálne patrí 11. miesto zaručujúce postup do šestnásťfinále, v domácej súťaži je lepšie len trio gigantov Barcelona, Real Madrid a Atletico.
„Los Verdiblancos“ sa museli v sobotu zmieriť s trpkou remízou 1:1 v mestskom derby proti FC Sevilla.
Betis viedol po góle Antonyho, no v závere v prvej nadstavenej minúte inkasoval vyrovnávajúci gól po chybe brankára.
Víťazstvo nám prekĺzlo pomedzi prsty, povedal Pellegrini
„Bolo to typické derby, tvrdé a bojovné, pričom ani jeden tím si nevytvoril veľa šancí. Zvyčajne hovorím, že bod z ihriska súpera je dobrý výsledok, ale dnes som nesmierne sklamaný, pretože sme v záverečných minútach prišli o dva body.
Víťazstvo, ktoré by bolo veľmi dôležité, nám prekĺzlo pomedzi prsty,“ povedal po dueli podľa denníka Marca skúsený tréner Betisu Manuel Pellegrini.
Slovanu počas víkendu chýbali pre zranenia z Linzu obranca Kevin Wimmer a krídelník Suleiman Camara.
Duel v Ružomberku nedohral Artur Gajdoš, ktorý sa sťažoval na bolesti v kolene a Toure ho preto preventívne stiahol z ihriska.
Betis zas nemôže počítať so stredopoliarom Danim Ceballosom a mestské derby nedohral strelec gólu Antony, ktorý však vycestoval s tímom do Bratislavy.
Utorkový súboj povedú rozhodcovia z Francúzska, pričom hlavným arbitrom bude Jérôme Brisard.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo