Fatálne zlyhanie futbalistov Slovana. Proti nováčikovi ligy stratili dvojgólový náskok

Sklamaní futbalisti Slovana Bratislava.
Sklamaní futbalisti Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 17:30
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Futbalisti Slovana držali dvojgólové vedenie do 88. minúty.

Niké liga - 12. kolo

Slovan - Banská Bystrica 2:2 (0:0)

Góly: 53. Bajrič, 76. Barseghjan (z 11 m) - 88. a 90+3. Hanes

Rozhodcovia: Glova – Jekkel, Vitko, ŽK: Gajdoš, Bajrič - Arevalo, Richtárech, Bakaľa, Willwéber.

Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (56. Kozlovský) - Gajdoš (77. Martinez), Pokorný, Ibrahim (62. Mustafič) - Kianga (63. Barseghjan), Griger, Su. Camara (77. Marcelli)

Banská Bystrica: Hroššo - Gomes, Bakaľa, Willwéber, Šikula - Považanec (85. Okechukwu), Richtárech (64. Slebodník) - Arevalo (64. Vallo), Gjorgievski, Polievka (85. Hanes) - Ďuriš (90+7. Tóth)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava len remizovali v domácom zápase 12. kola Niké ligy s Banskou Bystricou 2:2.

Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre Kenan Bajrič a gól pridal aj Tigran Barseghjan, no striedajúci Adam Hanes za hostí vyrovnal dvoma presnými zásahmi v závere.

Dukla vybojovala bod z Tehelného poľa po viac ako troch rokoch.

„Belasí“ nenadviazali na minulotýždňové víťazstvo z derby proti Spartaku Trnava.

So zápasom k dobru im stále patrí druhé miesto, no DAC Dunajská Streda, Trnava a aj Žilina ešte len odohrajú svoje víkendové stretnutia.

Dukla natiahla sériu bez prehry na tri zápasy a patrí jej priebežne ôsme miesto.

VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Slovan - Banská Bystrica

Priebeh zápasu Slovan - Banská Bystrica

I. polčas:

Prvé vážnejšie zakončenie prišlo v 10. minúte, keď si úspešný zákrok pripísal brankár hostí Lukáš Hroššo.

Dukla sa následne po nenápadnej akcii dostala až do pokutového územia domácich, no Martin Gjorgievski nedotiahol na prihrávku Enza Arevala. Hroššo podržal hostí aj po zakončení Suleimana Camaru.

Arevalo ešte pred prestávkou strieľanou prihrávkou hľadal Michala Ďuriša, no tomu k zakončeniu do odkrytej bránky domácich chýbalo pár krokov.

II. polčas:

Domáci využili svoju dominanciu v držaní lopty gólom Bajriča z 53. minúty. Na 2:0 zvýšili po smolnej situácii pre útočníka hostí Ďuriša.

Najprv si dal takmer vlastný gól a neskôr sa ukázalo, že dorážku jedného z „belasých“ zneškodnil rukou. Pokutový kop premenil v 76. minúte striedajúci Barseghjan.

Zdalo sa, že domáci majú zápas pod kontrolou a Marcelli mohol zvýšiť aj na 3:0, no hostia sa nadýchli po góle Hanesa v 88. minúte.

Dukla si potom vybojovala priamy kop a Hanes v tretej nadstavenej minúte hlavičkoval presne do bránky Takáča.

Hroššo si potom ešte stihol pripísať ďalšie obetavé zákroky po zakončeniach Slovana.

VIDEO: Peter Pokorný hodnotí zápas

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Sklamaní futbalisti Slovana Bratislava.
    Sklamaní futbalisti Slovana Bratislava.
    Fatálne zlyhanie futbalistov Slovana. Proti nováčikovi ligy stratili dvojgólový náskok
    dnes 17:3016
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