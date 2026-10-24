Fatálne zlyhanie futbalistov Slovana. Proti nováčikovi ligy stratili dvojgólový náskok

Niké liga - 12. kolo
Slovan - Banská Bystrica 2:2 (0:0)
Góly: 53. Bajrič, 76. Barseghjan (z 11 m) - 88. a 90+3. Hanes
Rozhodcovia: Glova – Jekkel, Vitko, ŽK: Gajdoš, Bajrič - Arevalo, Richtárech, Bakaľa, Willwéber.
Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (56. Kozlovský) - Gajdoš (77. Martinez), Pokorný, Ibrahim (62. Mustafič) - Kianga (63. Barseghjan), Griger, Su. Camara (77. Marcelli)
Banská Bystrica: Hroššo - Gomes, Bakaľa, Willwéber, Šikula - Považanec (85. Okechukwu), Richtárech (64. Slebodník) - Arevalo (64. Vallo), Gjorgievski, Polievka (85. Hanes) - Ďuriš (90+7. Tóth)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovana Bratislava len remizovali v domácom zápase 12. kola Niké ligy s Banskou Bystricou 2:2.
Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre Kenan Bajrič a gól pridal aj Tigran Barseghjan, no striedajúci Adam Hanes za hostí vyrovnal dvoma presnými zásahmi v závere.
Dukla vybojovala bod z Tehelného poľa po viac ako troch rokoch.
„Belasí“ nenadviazali na minulotýždňové víťazstvo z derby proti Spartaku Trnava.
So zápasom k dobru im stále patrí druhé miesto, no DAC Dunajská Streda, Trnava a aj Žilina ešte len odohrajú svoje víkendové stretnutia.
Dukla natiahla sériu bez prehry na tri zápasy a patrí jej priebežne ôsme miesto.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Slovan - Banská Bystrica
Priebeh zápasu Slovan - Banská Bystrica
I. polčas:
Prvé vážnejšie zakončenie prišlo v 10. minúte, keď si úspešný zákrok pripísal brankár hostí Lukáš Hroššo.
Dukla sa následne po nenápadnej akcii dostala až do pokutového územia domácich, no Martin Gjorgievski nedotiahol na prihrávku Enza Arevala. Hroššo podržal hostí aj po zakončení Suleimana Camaru.
Arevalo ešte pred prestávkou strieľanou prihrávkou hľadal Michala Ďuriša, no tomu k zakončeniu do odkrytej bránky domácich chýbalo pár krokov.
II. polčas:
Domáci využili svoju dominanciu v držaní lopty gólom Bajriča z 53. minúty. Na 2:0 zvýšili po smolnej situácii pre útočníka hostí Ďuriša.
Najprv si dal takmer vlastný gól a neskôr sa ukázalo, že dorážku jedného z „belasých“ zneškodnil rukou. Pokutový kop premenil v 76. minúte striedajúci Barseghjan.
Zdalo sa, že domáci majú zápas pod kontrolou a Marcelli mohol zvýšiť aj na 3:0, no hostia sa nadýchli po góle Hanesa v 88. minúte.
Dukla si potom vybojovala priamy kop a Hanes v tretej nadstavenej minúte hlavičkoval presne do bránky Takáča.
Hroššo si potom ešte stihol pripísať ďalšie obetavé zákroky po zakončeniach Slovana.
VIDEO: Peter Pokorný hodnotí zápas