ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Dukla Banská Bystrica dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
24.10.2026 o 15:30
12. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Niké ligy, keď sa v rámci 12. kola stretne ŠK Slovan Bratislava A MFK Dukla Banská Bystrica.
Belasým patrí v priebežnej tabuľke 4. priečka so ziskom 20 bodov. Do tohto súboja vstupujú nabudení zo šlágra v Trnave, kde Spartaku nedali šancu a triumfovali hladko 3:0. Zverenci z hlavného mesta ťahajú sériu štyroch duelov bez porážky, pričom z posledných piatich vystúpení vyťažili dve výhry, dve remízy a jedinú prehratú bitku.
Hostia z pod Urpína okupujú 8. miesto a na konte majú 13 bodov. V minulom kole si doma tesne poradili s Podbrezovou 1:0. Forma Bystričanov má kolísavý, no víťazný trend – v posledných piatich zápasoch si zapísali tri cenné víťazstvá a dve porážky.
Belasým patrí v priebežnej tabuľke 4. priečka so ziskom 20 bodov. Do tohto súboja vstupujú nabudení zo šlágra v Trnave, kde Spartaku nedali šancu a triumfovali hladko 3:0. Zverenci z hlavného mesta ťahajú sériu štyroch duelov bez porážky, pričom z posledných piatich vystúpení vyťažili dve výhry, dve remízy a jedinú prehratú bitku.
Hostia z pod Urpína okupujú 8. miesto a na konte majú 13 bodov. V minulom kole si doma tesne poradili s Podbrezovou 1:0. Forma Bystričanov má kolísavý, no víťazný trend – v posledných piatich zápasoch si zapísali tri cenné víťazstvá a dve porážky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body