Béčko Slovana zlomilo negatívnu sériu. Proti klubu z východu získalo prvé body

II. liga - 4. kolo
Slovan B - Humenné 3:0 (1:0)
Góly: 13. Balog, 50. Gabriš, 90.+1 Řehák
Rozhodovali: Šinka - Tokoš, Haring, ŽK: Jakolič, Řehák - Maťaš, Vyšnevskyj
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne MONACObet ligy.
V pondelkovom stretnutí 4. kola zdolali na domácej pôde hráčov FK Humenné 3:0 a do tabuľky si pripísali prvé body. Poskočili na priebežné 12. miesto práve pred tím z východu Slovenska.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
4
4
0
0
13:2
12
V
V
V
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
3
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
3
0
1
7:4
9
P
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
2
0
10:3
8
R
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
3:3
7
R
V
V
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
2
1
1
6:6
7
P
R
V
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
2
0
2
7:4
6
V
V
P
P
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
1
3
0
8:6
6
V
R
R
R
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
2
1
4:4
5
R
P
R
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
1
1
2
6:7
4
P
R
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
0
3
6:7
3
V
P
P
P
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
4
1
0
3
3:8
3
P
V
P
P
14
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
0
2
2
3:5
2
R
P
P
R
15
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
4
0
1
3
1:9
1
P
P
P
R
16
MFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body