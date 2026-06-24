Po pražskom derby čelia obvineniu dvaja fanúšikovia. Ďalším stovkám hrozí pokuta za priestupok

Kriminalisti kvôli incidentu na májovom predčasne ukončenom derby medzi Slaviou a Spartou obvinili dvoch ľudí z trestného činu výtržníctva, jedného z nich navyše aj z nebezpečného vyhrážania sa brankárovi hosťujúceho tímu.
Hrozí za to až dva roky väzenia, informoval dnes pražský policajný hovorca Jan Daněk.
Takmer stovka fanúšikov, ktorú polícia stotožnila, spáchala priestupok proti verejnému poriadku.
V správnom konaní môžu dostať pokutu až 10.000 korún. Stretnutie sa kvôli výtržnostiam domácich fanúšikov nedohralo.
Na trávnik niekoľko minút pred koncom derby vtrhli stovky fanúšikov a napadli niekoľko hráčov súpera.
Niektorí z nich bežali pred sparťanský sektor, do ktorého začali hádzať svetlice. "V súvislosti s použitím pyrotechniky naďalej prebieha preverovanie viacerých osôb pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva," uviedol hovorca.
Polícia stále nepozná totožnosť niekoľkých maskovaných fanúšikov, ktorí používali pyrotechniku a sú rovnako podozriví z výtržníctva.
Žiada verejnosť o pomoc. Ak niekto pozná maskovaných mužov, môže sa obrátiť na linku 158.
Disciplinárna komisia duel kontumovala v prospech Sparty, vršovický klub zároveň dostal najvyššiu možnú pokutu desať miliónov korún a najbližšie štyri domáce súťažné zápasy musí odohrať bez divákov.
Pokutu dostala aj Sparta. Štát podľa ministra pre šport Borisa Šťastného (Motoristi) zvažuje register problémových fanúšikov vedený Národnou športovou agentúrou (NSA).
Zvažované zavedenie kamier s rozpoznávaním tvárí pri vstupoch na futbalové štadióny vyžaduje podľa odborníkov novú právnu úpravu.