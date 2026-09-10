ONLINE: SK Slavia Praha - RC Lens dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti SK Slavia Praha a RC Lens dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - RC Lens dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
10.09.2026 o 21:00
1. kolo
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lens
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Ligy majstrov, keď sa v rámci 1. kola proti sebe postaví K Slavia Praha a Racing Lens.
Slavia vstupuje do Ligy majstrov s cieľom ukončiť čiernu 15-zápasovú sériu bez výhry na európskej scéne (5R, 10P). Hoci hrá hlavnú časť druhýkrát v rade, vstup do súťaže zvládla v histórii iba raz (2007/08). V minulej edícii doplatila najmä na jalovú ofenzívu, keď v 8 zápasoch strelila iba 5 gólov a skončila na chvoste tabuľky.
Lens zažíva štvrtú účasť v Lige majstrov, no do Prahy neprichádza v ideálnej pohode po dvoch tesných ligových prehrách. Francúzskemu tímu síce hrá do karát fakt, že v prvých zápasoch európskych pohárov už štyrikrát za sebou neprehral, no trári ho obrovské vonkajšie prekliatie – z posledných 13 výjazdov v Európe nevyhral ani raz (5R, 8P).
Slavia vstupuje do Ligy majstrov s cieľom ukončiť čiernu 15-zápasovú sériu bez výhry na európskej scéne (5R, 10P). Hoci hrá hlavnú časť druhýkrát v rade, vstup do súťaže zvládla v histórii iba raz (2007/08). V minulej edícii doplatila najmä na jalovú ofenzívu, keď v 8 zápasoch strelila iba 5 gólov a skončila na chvoste tabuľky.
Lens zažíva štvrtú účasť v Lige majstrov, no do Prahy neprichádza v ideálnej pohode po dvoch tesných ligových prehrách. Francúzskemu tímu síce hrá do karát fakt, že v prvých zápasoch európskych pohárov už štyrikrát za sebou neprehral, no trári ho obrovské vonkajšie prekliatie – z posledných 13 výjazdov v Európe nevyhral ani raz (5R, 8P).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - štvrtok, 10. september 2026
10.09. 18:45
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 18:45
PSV
vs.
Šachtar
Philips Stadion | Eindhoven
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Fenerbahce
vs.
AS Rím
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Bayern Mníchov
vs.
Bodo Glimt
Allianz Arena | Mníchov
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Manchester United
vs.
Sabah
Old Trafford | Manchester
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Slavia
vs.
Lens
Eden Arena | Prague
| Ligová fáza | 1. kolo
Como
vs.
RB Lipsko
Giuseppe Sinigaglia | Como
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
3
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
4
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
5
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
6
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
7
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
8
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
9
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
10
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
11
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
12
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
13
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
14
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
15
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
16
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
17
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
18
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
19
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
20
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
21
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
22
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
23
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
24
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
25
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
26
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
27
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
28
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
29
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
30
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
31
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
32
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
33
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
34
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
35
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
36
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body