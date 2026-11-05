Arsenal strácal dych a Slavia bola blízko. Penalta? Trafil ma do hlavy, hovorí útočník

Futbalisti Slavie Praha predviedli v Lige majstrov ďalší kvalitný výkon, ale na bodový zisk to nestačilo. Anglickému šampiónovi Arsenalu Londýn podľahli 1:2, pričom oba góly dostali v prvom polčase.
Po zmene strán riskovali sériou zmien. Tréner Jindřich Trpišovský na tlačovej konferencii povedal, že sa snažili vyvolať na ihrisku chaos a zmätok a nechýbalo veľa, aby senzačne vyrovnali.
"Riskovali sme a napokon sme boli blízko. V kontexte celého zápasu sme však urobili veľa chýb. Najmä v prvom polčase nám súper ukázal, s kým hráme," uviedol 50-ročný kouč českého majstra.
Bolo treba zvýšiť hlas
Skúsený tréner priznal, že jeho zverencom spočiatku chýbalo sebavedomie. Nechytili začiatok stretnutia, z čoho pramenil vedúci gól Noniho Maduekeho. Cez prestávku museli tréneri zvýšiť hlas.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slavia Praha - Arsenal
"Výkon Arsenalu bol v prvej polovici skvelý a my sme na niektorých postoch neboli dostatočne kvalitní. Ak by sme v tom pokračovali, bolo by to iba o čakaní na ďalšie inkasované góly.
V druhom polčase sme boli agresívni, zrážali sa a dopriali fanúšikom možnosť zafandiť si. Škoda tej žrde alebo možno penalty, ktorá podľa mňa po zákroku na Nowaka bola," poznamenal Trpišovský.
Zároveň verí, že mužstvo získalo cenné skúsenosti a v ďalších zápasoch bude lepšie. Z doterajších štyroch zápasoch má na konte iba bod za remízu 2:2 na pôde Fenerbahce Istanbul.
"Sledoval som predošlý zápas Arsenalu s Liverpoolom, ktorý nepustil do šancí. Vážim si, že my sme si zopár vytvorili a mali aj slušné xG," dodal.
Mal pocit, že sníva
Jediným domácim strelcom bol Wiktor Nowak. Poľského útočníka gól do siete finalistu Ligy majstrov potešil, no škoda, že prišiel až v 90. minúte.
"Skórovať proti Arsenalu je úžasný pocit. Som šťastný, pretože to bol môj prvý gól v Lige majstrov, a to proti takému veľkému klubu.
S výsledkom však spokojný nie som. Taký je futbal. Musíme ďalej tvrdo pracovať a veriť vo svoje kvality," uviedol Nowak po zápase v Edene.
Slaviu posilnil v lete, ešte pred rokom a pol hral druhú poľskú ligu: "Mám pocit, že snívam. Dal som gól Arsenalu, vôbec som to nečakal."
Aj on sa vyjadril k situácii zo 76. minúty, keď po jeho súboji s Mikelom Merinom neodpískal Tobias Stieler penaltu a situáciu nezvrátil ani VAR.
"Podľa mňa to bola penalta, pretože som sa lopty dotkol ako prvý. Až potom ma trafil do hlavy a išiel som k zemi. Z môjho pohľadu to rozhodca určite mohol odpískať," skonštatoval Nowak.
Arsenal dodal Slavii odvahu
O tom, že sa takmer pred 20-tisíc divákmi odohral zápas dvoch polčasov a že Slavia mala šancu zabodovať, svedčia aj reakcie britských médií.
"Kanonieri pôsobili až príliš laxne a dodali Slavii odvahu vo chvíli, keď ju mali definitívne doraziť," píše web The Standard.
Server TNT Sports napísal, že dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil druhý polčas, bol unavený prejav kapitána a tvorcu hry Arsenalu Declana Ricea.
"Počas druhého polčasu vyzeral úplne vyčerpane. Podľa mňa práve v takýchto chvíľach Artetov tím stráca dych.
Keď Rice stratí energiu, Arsenal sa trochu rozpadá," uviedla bývalá futbalistka Karen Carneyová.
Po štyroch hracích kolách ligovej časti LM patrí Arsenalu 3. miesto, pričom bodovo zakopol iba pri remíze 2:2 na pôde mníchovského Bayernu.
"Všetci vieme, ako ťažké je zvíťaziť vonku. Nám sa to podarilo proti veľmi ťažkému súperovi. Navyše bol to náš tretí vonkajší zápas po sebe.
Prvá polovica bola na úrovni, ktorú chceme a musíme opakovať. Z druhej si treba zobrať poučenie a rozhodne mám čo naprávať. Beriem za to plnú zodpovednosť," dodal tréner hostí Mikel Arteta.