Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar skóroval pri remíze Fenerbahce na pôde Kocaelisporu 2:2 v sobotnom zápase 12. kola tureckej Süper Lig.
Tridsaťjedenročný obranca v 61. minúte poslal hostí do vedenia, domáci následne otočili skóre a v nadstavenom čase vyrovnal na 2:2 Mason Greenwood.
VIDEO: Gól Milana Škriniara
Pre Škriniara to bol druhý presný zásah v tomto ročníku najvyššej tureckej súťaže, pričom v 75. minúte videl žltú kartu za faul. Fenerbahce sa v priebežnej tabuľke nachádza na 5. priečke.