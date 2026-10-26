VIDEO: Tvrdý Škriniar aj parádne nožničky. Divoké derby v Istanbule vyvrcholilo bitkou

Süper Lig - 9. kolo
Galatasaray S.K. - Fenerbahçe SK 2:1 (2:0)
Góly: 29. a 44. Osimhen - 62. Kahveci
V 9. kole tureckej Süper Lig sa v istanbulskom derby z triumfu tešil Galatasaray, ktorý zdolal Fenerbahce 2:1.
Slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar odohral za hostí celé stretnutie a dostal žltú kartu.
Prvý polčas v réžii Osimhena
Úvodné minúty priniesli bojovný fotbal a viacero prerušení zo strany rozhodcu Atillu Karaoglana. Už v 3. minúte fauloval Milan Škriniar, čo prinieslo štandardnú situáciu pre domácich.
Galatasaray si postupne vypracoval prevahu a v 29. minúte otvoril skóre, keď Baris Yilmaz našiel Victora Osimhena na hranici šestnástky a ten presne zakončil.
VIDEO: Gól Osimhena na 1:0
Tesne pred koncom prvého polčasu pridal rovnaký hráč druhý gól domácich, keď hlavou tečoval strelu Davinsona Sancheza.
Škriniarov spoluhráč zahviezdil nožničkami
Milan Škriniar mal v defenzíve Fenerbahce náročnú úlohu a už v 11. minúte videl po ostrejšom zákroku žltú kartu.
VIDEO: Faul Škriniara na žltú kartu
Hostia sa však nevzdali a v 2. polčase sa im podarilo zápas zdramatizovať. V 62. minúte skóroval Irfan Kahveci, ktorý pohotovým zakončením nožničkami znížil na 1:2.
VIDEO: Kahveciho gól nožničkami
Fenerbahce sa v závere snažilo o vyrovnanie a tréner striedaniami oživil hru, no domáci už tesný náskok ustrážili a získali tri body.
Po zápase sa strhla bitka
Emócie v tureckom derby sa naplno prejavili hneď po skončení stretnutia.
Po záverečnom hvizde rozhodcu eskalovalo napätie priamo na hracej ploche do fyzickej potýčky medzi hráčmi oboch tímov.
Do konfliktu sa zapojili viacerí aktéri vrátane Škriniara, pričom došlo k incidentu medzi Keremom Aktürkoğlom a Rolandom Sallaiom, ako aj k ďalším strkaniciam na trávniku.
VIDEO: Potýčka hráčov po konci zápasu