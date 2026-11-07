Žilinčania zvládli prestrelku na pôde súpera. Faško potvrdil gólovú formu

Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu.
Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu. (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 17:23
ShareTweet0

Hráči MŠK triumfovali v druhom stretnutí v rade.

Niké liga - 14. kolo

MFK Skalica - MŠK Žilina 2:4 (1:1)

Góly: 2. Abdullahi, 79. Daniel - 59. a 65. Faško, 13. Narimanidze, 87. Adang.

Rozhodovali: Ziemba - Hrebeňár, Cisko, ŽK: Albin (Žilina)

Diváci: 391

Skalica: Junas - Šimko (85. Potočný), Podhorin, Twardzik, Černek (72. Suľa) - Ryzek (76. Mášik), Bariš (85. Eshele) - Daniel, Pudhorocký, Abdullahi (76. Križan) - Morong

Žilina: Šípoš - Albin (64. Roginič), Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari (35. Traore) - Faško (83. Adang), Homet Ruiz (83. Bilalovič), Iľko (64. Kóša)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Niké ligy na pôde Skalice 4:2.

O prvom triumfe hostí na ihrisku súpera od konca augusta rozhodol dvojgólový Michal Faško, ktorý sa deviatimi gólmi vyrovnal Ammarovi Ramadanovi a Matejovi Trusovi z Dunajskej Stredy na čele tabuľky strelcov.

„Šošonom“ patrí v neúplnej tabuľke 3. miesto, Skalica je po druhej prehre za sebou na predposlednej 11. priečke.

Stretnutie začali lepšie domáci, ktorí už v 2. minúte rozvlnili sieť Šípoša. Po centri Rýzeka sa s loptou ocitol osamotený Abdullahi, ktorý otvoril skóre. Žilinčania následne zatlačili Skalicu, no zakončenia Bzdyla a Káčera vyrazil brankár Junas.

Ten už však nestačil zachrániť v 13. minúte, keď si rohový kop na zadnú žrď našiel voľný Narimanidze a ten pohodlne vyrovnal.

Hneď po rozohraní mohol vrátiť Skalicu do vedenia Daniel, ale jeho delovku vyrazil brankár hostí nad brvno.

Hektické chvíle následne priniesla hodina hry, keď najprv Káčer mieril tesne nad a vzápätí Daniel nepotrestal chybu Bzdyla.

Gólová chvíľa prišla onedlho, keď Káčer našiel Faška a ten technickou strelou k žrdi poslal „šošonov“ do vedenia.

Pokoj na kopačky hostí priniesol už o šesť minút opäť Faško, ktorý svojím deviatym gólom v sezóne dostal Žilinu do dvojgólového náskoku.

Dramatizáciu duelu priniesol zaslúženým presným zásahom v 79. minúte Daniel, no definitívnu poistku pre hostí pridal v závere striedajúci Adang.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu.
    Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu.
    Žilinčania zvládli prestrelku na pôde súpera. Faško potvrdil gólovú formu
    dnes 17:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Žilinčania zvládli prestrelku na pôde súpera. Faško potvrdil gólovú formu