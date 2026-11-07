Žilinčania zvládli prestrelku na pôde súpera. Faško potvrdil gólovú formu

Niké liga - 14. kolo
MFK Skalica - MŠK Žilina 2:4 (1:1)
Góly: 2. Abdullahi, 79. Daniel - 59. a 65. Faško, 13. Narimanidze, 87. Adang.
Rozhodovali: Ziemba - Hrebeňár, Cisko, ŽK: Albin (Žilina)
Diváci: 391
Skalica: Junas - Šimko (85. Potočný), Podhorin, Twardzik, Černek (72. Suľa) - Ryzek (76. Mášik), Bariš (85. Eshele) - Daniel, Pudhorocký, Abdullahi (76. Križan) - Morong
Žilina: Šípoš - Albin (64. Roginič), Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari (35. Traore) - Faško (83. Adang), Homet Ruiz (83. Bilalovič), Iľko (64. Kóša)
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Futbalisti MFK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 14. kola Niké ligy na pôde Skalice 4:2.
O prvom triumfe hostí na ihrisku súpera od konca augusta rozhodol dvojgólový Michal Faško, ktorý sa deviatimi gólmi vyrovnal Ammarovi Ramadanovi a Matejovi Trusovi z Dunajskej Stredy na čele tabuľky strelcov.
„Šošonom“ patrí v neúplnej tabuľke 3. miesto, Skalica je po druhej prehre za sebou na predposlednej 11. priečke.
Stretnutie začali lepšie domáci, ktorí už v 2. minúte rozvlnili sieť Šípoša. Po centri Rýzeka sa s loptou ocitol osamotený Abdullahi, ktorý otvoril skóre. Žilinčania následne zatlačili Skalicu, no zakončenia Bzdyla a Káčera vyrazil brankár Junas.
Ten už však nestačil zachrániť v 13. minúte, keď si rohový kop na zadnú žrď našiel voľný Narimanidze a ten pohodlne vyrovnal.
Hneď po rozohraní mohol vrátiť Skalicu do vedenia Daniel, ale jeho delovku vyrazil brankár hostí nad brvno.
Hektické chvíle následne priniesla hodina hry, keď najprv Káčer mieril tesne nad a vzápätí Daniel nepotrestal chybu Bzdyla.
Gólová chvíľa prišla onedlho, keď Káčer našiel Faška a ten technickou strelou k žrdi poslal „šošonov“ do vedenia.
Pokoj na kopačky hostí priniesol už o šesť minút opäť Faško, ktorý svojím deviatym gólom v sezóne dostal Žilinu do dvojgólového náskoku.
Dramatizáciu duelu priniesol zaslúženým presným zásahom v 79. minúte Daniel, no definitívnu poistku pre hostí pridal v závere striedajúci Adang.