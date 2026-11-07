ONLINE: MFK Skalica - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Skalica - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
07.11.2026 o 15:30
14. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Hrebeňár, Cisko.
Prenos
Úvodné zostavy:
MFK Skalica: Junas – L. Šimko, Podhorin (C), Twardzik, Černek – Rýzek, Bariš – Daniel, Pudhorocký, Abdullahi – Morong.
Náhradníci: Ludha – Karhan, Gulíšek, Eshele, A. Križan, Mášik, Potočný, Ravas, Suľa.
Tréner: Stanislav Macek
MŠK Žilina: Šípoš – Albin, Narimanidze, Minárik – Hranica, Káčer (C), Bzdyl, Bari – M. Faško, Homet, Iľko.
Náhradníci: Badžgoň – Adang, Baleja, Bilalović, F. Kóša, Roginić, Traore.
Tréner: Vladimír Veselý
Rozhodca: Ziemba – Hrebeňár, Cisko.
MFK Skalica: Junas – L. Šimko, Podhorin (C), Twardzik, Černek – Rýzek, Bariš – Daniel, Pudhorocký, Abdullahi – Morong.
Náhradníci: Ludha – Karhan, Gulíšek, Eshele, A. Križan, Mášik, Potočný, Ravas, Suľa.
Tréner: Stanislav Macek
MŠK Žilina: Šípoš – Albin, Narimanidze, Minárik – Hranica, Káčer (C), Bzdyl, Bari – M. Faško, Homet, Iľko.
Náhradníci: Badžgoň – Adang, Baleja, Bilalović, F. Kóša, Roginić, Traore.
Tréner: Vladimír Veselý
Rozhodca: Ziemba – Hrebeňár, Cisko.
Futbalistov MŠK Žilina čaká v sobotu 7. novembra o 15:30 stretnutie 14. kola Niké ligy na pôde MFK Skalica. Šošoni vstúpia do zápasu povzbudení domácim víťazstvom 4:1 nad Michalovcami, ktorým ukončili dvojzápasové čakanie na ligový triumf. Proti mužstvu zo Záhoria budú chcieť potvrdiť svoje postavenie v hornej časti tabuľky a zároveň odčiniť neúspech z prvého vzájomného stretnutia aktuálnej sezóny.
Žilinčania totiž v auguste pod Dubňom prekvapivo podľahli Skalici 1:3. Hostia tak majú súperovi čo vracať, pričom ich povzbudzuje aj doterajšia bilancia na ihriskách súperov. V úvodných šiestich vonkajších vystúpeniach aktuálneho ročníka zaznamenali tri víťazstvá a tri remízy, a zostali tak bez prehry. Naopak, Skalica sa v domácom prostredí výraznejšie trápi, keď z prvých siedmich stretnutí vyhrala iba jedno.
Zaujímavý je aj pohľad na ofenzívne štatistiky oboch mužstiev. Žilina mala po dvanástich odohraných dueloch na konte 29 strelených gólov a 77 striel na bránu, zatiaľ čo Skalica zaznamenala 13 presných zásahov a 39 streleckých pokusov smerujúcich medzi tri žrde. Šošoni však zároveň inkasovali 24-krát, čo poukazuje na rezervy v defenzívnej činnosti.
Vzájomné súboje na Záhorí prinášajú v posledných sezónach skôr vyrovnaný futbal. Predchádzajúce tri ligové stretnutia na skalickom trávniku sa skončili remízou, z toho dve bezgólovým výsledkom. Aj tentoraz tak možno očakávať náročný duel, v ktorom budú musieť Žilinčania preukázať trpezlivosť, efektivitu a väčšiu defenzívnu istotu. Zisk troch bodov by bol dôležitým krokom v ich snahe udržať sa medzi najlepšími mužstvami Niké ligy.
Žilinčania totiž v auguste pod Dubňom prekvapivo podľahli Skalici 1:3. Hostia tak majú súperovi čo vracať, pričom ich povzbudzuje aj doterajšia bilancia na ihriskách súperov. V úvodných šiestich vonkajších vystúpeniach aktuálneho ročníka zaznamenali tri víťazstvá a tri remízy, a zostali tak bez prehry. Naopak, Skalica sa v domácom prostredí výraznejšie trápi, keď z prvých siedmich stretnutí vyhrala iba jedno.
Zaujímavý je aj pohľad na ofenzívne štatistiky oboch mužstiev. Žilina mala po dvanástich odohraných dueloch na konte 29 strelených gólov a 77 striel na bránu, zatiaľ čo Skalica zaznamenala 13 presných zásahov a 39 streleckých pokusov smerujúcich medzi tri žrde. Šošoni však zároveň inkasovali 24-krát, čo poukazuje na rezervy v defenzívnej činnosti.
Vzájomné súboje na Záhorí prinášajú v posledných sezónach skôr vyrovnaný futbal. Predchádzajúce tri ligové stretnutia na skalickom trávniku sa skončili remízou, z toho dve bezgólovým výsledkom. Aj tentoraz tak možno očakávať náročný duel, v ktorom budú musieť Žilinčania preukázať trpezlivosť, efektivitu a väčšiu defenzívnu istotu. Zisk troch bodov by bol dôležitým krokom v ich snahe udržať sa medzi najlepšími mužstvami Niké ligy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body