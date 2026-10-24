Trnava strelila rýchly gól, no ďalšie už nepridala. Na pôde Skalice nečakane zakopla

Fotka zo zápasu MFK Skalica - FC Spartak Trnava.
Fotogaléria (6)
Fotka zo zápasu MFK Skalica - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 19:54
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Domáci futbalisti vyrovnali z pokutového kopu.

Niké liga - 12. kolo

Skalica - Trnava 1:1 (1:1)

Góly: 45.+5 Podhorin (11 m) - 5. Wildeboer

Rozhodcovia: Choreň – Štofik, Železňák, ŽK: Mášik, Podhorin, Daniel, Adbullahi, Morong - Nwadike, Trello, Holík

Skalica: Junas – Černek, Podhorin, Karhan, Suľa – Bariš (79. Ravas), Rýzek (65. Pudhorocký) – Šimko (72. Abdullahi), Mášik (65. Onyedika), Daniel – Morong

Trnava: Vantruba – Carrion, Ujlaky, Nwadike, Fabiš (89. Holík) – Laušič, Moiscrapišvili (89. Procházka) – Trello (77. Skrbo) – Chorcheli (62. Bukovský), Wildeboer, Azango (61. Mehmeti)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Skalica a FC Spartak Trnava remizovali 1:1 v sobotňajšom zápase 12. kola Niké ligy.

Pre hostí to bolo druhé zakopnutie po sebe po tom, čo v predošlom kole prehrali so Slovanom Bratislava 0:3.

V neúplnej tabuľke naďalej figurujú na priebežnom druhom mieste s 22 bodmi. Skaličania majú 10 bodov a sú v spodnej časti tabuľky.

Trnava išla do vedenia v 5. minúte, keď sa po spolupráci Laušiča s Chorchelim presadil Wildeboer - 0:1.

Hostia dlho kontrolovali tesný náskok a nepúšťali Skalicu do nebezpečných situácií.

V závere prvého polčasu sa Skaličania dostali do ofenzívnej akcie, v ktorej Morong trafil ruku Mwadikeho a Podhorin z penalty vyrovnal na 1:1.

Fotogaléria zo zápasu MFK Skalica - FC Spartak Trnava (Niké liga, 12. kolo)
Na snímke zľava kapitán Skalice Oliver Podhorin, hráč Spartaka Marin Laušič a hráč Skalice Martin Černek počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
Na snímke radosť hráčov Skalice po strelení gólu počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
Na snímke vpravo kapitán Skalice Oliver Podhorin premieňa pokutový kop počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
Na snímke tréner Skalice Stanislav Macek počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.
6 fotografií
Na snímke vľavo hráč Spartaka Lukáš Fabiš a kapitán Skalice Oliver Podhorin počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.Na snímke hráči Spartaka vľavo Luka Chorcheli a Tijmen Wildeboer sa tešia z gólu počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - FC Spartak Trnava v sobotu 24. októbra 2026 v Skalici.

V druhom polčase dominovali defenzívy oboch tímov, pričom viac práce mala skalická. Ani jeden z tímov však nedokázal skórovať a tak si tímy podelili body.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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