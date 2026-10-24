Trnava strelila rýchly gól, no ďalšie už nepridala. Na pôde Skalice nečakane zakopla

Niké liga - 12. kolo
Skalica - Trnava 1:1 (1:1)
Góly: 45.+5 Podhorin (11 m) - 5. Wildeboer
Rozhodcovia: Choreň – Štofik, Železňák, ŽK: Mášik, Podhorin, Daniel, Adbullahi, Morong - Nwadike, Trello, Holík
Skalica: Junas – Černek, Podhorin, Karhan, Suľa – Bariš (79. Ravas), Rýzek (65. Pudhorocký) – Šimko (72. Abdullahi), Mášik (65. Onyedika), Daniel – Morong
Trnava: Vantruba – Carrion, Ujlaky, Nwadike, Fabiš (89. Holík) – Laušič, Moiscrapišvili (89. Procházka) – Trello (77. Skrbo) – Chorcheli (62. Bukovský), Wildeboer, Azango (61. Mehmeti)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Skalica a FC Spartak Trnava remizovali 1:1 v sobotňajšom zápase 12. kola Niké ligy.
Pre hostí to bolo druhé zakopnutie po sebe po tom, čo v predošlom kole prehrali so Slovanom Bratislava 0:3.
V neúplnej tabuľke naďalej figurujú na priebežnom druhom mieste s 22 bodmi. Skaličania majú 10 bodov a sú v spodnej časti tabuľky.
Trnava išla do vedenia v 5. minúte, keď sa po spolupráci Laušiča s Chorchelim presadil Wildeboer - 0:1.
Hostia dlho kontrolovali tesný náskok a nepúšťali Skalicu do nebezpečných situácií.
V závere prvého polčasu sa Skaličania dostali do ofenzívnej akcie, v ktorej Morong trafil ruku Mwadikeho a Podhorin z penalty vyrovnal na 1:1.
V druhom polčase dominovali defenzívy oboch tímov, pričom viac práce mala skalická. Ani jeden z tímov však nedokázal skórovať a tak si tímy podelili body.