ONLINE: MFK Skalica - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
24.10.2026 o 18:00
12. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Posledných päť vzájomných zápasov:
25. 7. 2026: FC Spartak Trnava – MFK Skalica 1:1
13. 12. 2025: FC Spartak Trnava – MFK Skalica 2:0
13. 9. 2025: MFK Skalica – FC Spartak Trnava 0:4
30. 11. 2024: FC Spartak Trnava – MFK Skalica 2:0
24. 8. 2024: MFK Skalica – FC Spartak Trnava 1:2
25. 7. 2026: FC Spartak Trnava – MFK Skalica 1:1
13. 12. 2025: FC Spartak Trnava – MFK Skalica 2:0
13. 9. 2025: MFK Skalica – FC Spartak Trnava 0:4
30. 11. 2024: FC Spartak Trnava – MFK Skalica 2:0
24. 8. 2024: MFK Skalica – FC Spartak Trnava 1:2
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 12. kola Niké ligy, v ktorom MFK Skalica privíta na domácom ihrisku FC Spartak Trnava.
Skalica sa pred týmto stretnutím nachádza na 10. mieste, keď v jedenástich zápasoch získala deväť bodov a dosiahla skóre 12:22. Trnava je na druhej priečke s 21 bodmi a skóre 24:14. Na vedúcu Dunajskú Stredu stráca päť bodov, pričom má odohraný o jeden zápas navyše.
Skalica v posledných piatich ligových dueloch nedokázala ani raz zvíťaziť. Najskôr remizovala s Komárnom 0:0, následne prehrala s Banskou Bystricou 2:3 a Podbrezovou 0:1. Potom si rozdelila body so Slovanom Bratislava po remíze 1:1, no v poslednom stretnutí podľahla Trenčínu 0:2. Záhoráci tak majú na čom pracovať, predovšetkým v ofenzíve, keď v týchto piatich zápasoch strelili iba tri góly.
Spartak Trnava má za sebou výsledkovo o niečo úspešnejšie obdobie. V posledných piatich ligových zápasoch najskôr remizoval s Ružomberkom 1:1, následne zdolal Košice 5:2. Potom si body rozdelil s Dunajskou Stredou po remíze 2:2 a zvíťazil na pôde Podbrezovej 3:1. V poslednom kole však prišla nepríjemná prehra v derby so Slovanom Bratislava 0:3.
Skalica sa pred týmto stretnutím nachádza na 10. mieste, keď v jedenástich zápasoch získala deväť bodov a dosiahla skóre 12:22. Trnava je na druhej priečke s 21 bodmi a skóre 24:14. Na vedúcu Dunajskú Stredu stráca päť bodov, pričom má odohraný o jeden zápas navyše.
Skalica v posledných piatich ligových dueloch nedokázala ani raz zvíťaziť. Najskôr remizovala s Komárnom 0:0, následne prehrala s Banskou Bystricou 2:3 a Podbrezovou 0:1. Potom si rozdelila body so Slovanom Bratislava po remíze 1:1, no v poslednom stretnutí podľahla Trenčínu 0:2. Záhoráci tak majú na čom pracovať, predovšetkým v ofenzíve, keď v týchto piatich zápasoch strelili iba tri góly.
Spartak Trnava má za sebou výsledkovo o niečo úspešnejšie obdobie. V posledných piatich ligových zápasoch najskôr remizoval s Ružomberkom 1:1, následne zdolal Košice 5:2. Potom si body rozdelil s Dunajskou Stredou po remíze 2:2 a zvíťazil na pôde Podbrezovej 3:1. V poslednom kole však prišla nepríjemná prehra v derby so Slovanom Bratislava 0:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body