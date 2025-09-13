ONLINE: MFK Skalica - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
13.09.2025 o 18:00
7. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Prajem pekný sobotný večer pri sledovaní textového prenosu zo zápasu Nike ligy medzi MFK Skalica a FC Spartak Trnava.
MFK Skalica
Domáci futbalisti dokázali v prebiehajúcej sezóne nazbierať zatiaľ šesť bodov a majú vyrovnané skóre 7:7. Skalici patrí aktuálne 8. pozícia. Svoj posledný zápas odohrali na pôde Komárna, kde prehrali tesne 0:1. Jediný presný zásah celého zápasu zaznamenal v druhom polčase Evlis Mashike. Domácich futbalistom nečaká dneš níč jednoduché. Trnavský Spartak je ťažkou prekážkou.
FC Spartak Trnava
Zverenci trenéra Ščasného majú odohraných päť zápasov a na svojom konte majú 12 bodov. Sú na čele Niké ligy a v dnešnom zápase sú jasným favoritom. Trnava nezvládla posledné ligové kolo, keď na domácom štadióne podľahľa Dunajskej Strede rozdielom triedy 0:3. Posledný vzájomný zápas dnešných súperov sa odohral ešte minulú sezónu a na domácom trávniku vyhrala Trnava 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body