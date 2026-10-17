Skalica po zaskočení Slovana nevyužila fazónu. Od Trenčína dostala rýchle góly

Futbalisti Trenčína sa tešia.
Futbalisti Trenčína sa tešia. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. okt 2026 o 17:22
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Trenčín rozhodol o víťazstve už v deviatej minúte.

Niké liga - 11. kolo

Skalica - Trenčín 0:2 (0:2)

Góly: 9. Mikulaj (z 11 m), 13. Soares

Rozhodcovia: Smolák - Pozor, Zemko

ŽK: Potočný, Morong - Sanusi

Skalica: Junas - Suľa (63. Šimko), Karhan, Guinari, Černek - Morong, Bariš (86. Podhorin) - Daniel, Mášik (64. Ravas), Abdullahi - Potočný (63. Eshele)

Trenčín: Katič - Pavek (86. Jovanovič), Križan, Bessilé, Skovajsa - Gonzalez (75. Slovák), Hájovský - Sanusi, Paur (75. Ansah), Soares (46. Kam) - Mikulaj (81. Kasana)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti AS Trenčín ukončili štvorzápasovú sériu prehier v Niké ligy, keď v sobotňajšom stretnutí 11. kola triumfovali na ihrisku MFK Skalica 2:0.

Hostia rozhodli o svojom druhom trojbodovom zisku v sezóne už v úvode prvého polčasu.

V 9. minúte ich poslal do vedenia Mikulaj, ktorý premenil penaltu, a o štyri neskôr pridal druhý zásah do domácej siete Soares.

Trenčania majú na konte osem bodov a sú predposlední, no na deviatu Skalicu, ktorá v lige nevyhrala už osem duelov po sebe (0-2-6), strácajú už len bod.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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