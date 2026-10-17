Skalica po zaskočení Slovana nevyužila fazónu. Od Trenčína dostala rýchle góly

Niké liga - 11. kolo
Skalica - Trenčín 0:2 (0:2)
Góly: 9. Mikulaj (z 11 m), 13. Soares
Rozhodcovia: Smolák - Pozor, Zemko
ŽK: Potočný, Morong - Sanusi
Skalica: Junas - Suľa (63. Šimko), Karhan, Guinari, Černek - Morong, Bariš (86. Podhorin) - Daniel, Mášik (64. Ravas), Abdullahi - Potočný (63. Eshele)
Trenčín: Katič - Pavek (86. Jovanovič), Križan, Bessilé, Skovajsa - Gonzalez (75. Slovák), Hájovský - Sanusi, Paur (75. Ansah), Soares (46. Kam) - Mikulaj (81. Kasana)
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Futbalisti AS Trenčín ukončili štvorzápasovú sériu prehier v Niké ligy, keď v sobotňajšom stretnutí 11. kola triumfovali na ihrisku MFK Skalica 2:0.
Hostia rozhodli o svojom druhom trojbodovom zisku v sezóne už v úvode prvého polčasu.
V 9. minúte ich poslal do vedenia Mikulaj, ktorý premenil penaltu, a o štyri neskôr pridal druhý zásah do domácej siete Soares.
Trenčania majú na konte osem bodov a sú predposlední, no na deviatu Skalicu, ktorá v lige nevyhrala už osem duelov po sebe (0-2-6), strácajú už len bod.