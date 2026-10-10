Slovan sa zobudil až po inkasovanom góle. O výhru ho pripravilo zlyhanie kapitána

Niké liga - 10. kolo
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)
Góly: 54. Daniel - 60. Barseghjan. Rozhodovali: Marhefka - Poláček, Čajka, ŽK: Suľa, Abdullahi - Ignatenko.
Skalica: Junas - Suľa, Karhan, Černek, Morong - Bariš (73. Mášik), Guinari - Daniel, Nonikašvili (45. Ravas), Abdullahi (73. Šimko) - Potočný (85. Eshele)
Slovan: Takáč - Mustafič, Bajrič, Markovič, Kozlovský - Ignatenko (83. Pokorný) - Barseghjan, Macuoka, Maroš (63. Su. Camara), Marcelli (83. Čerepkai) - Šporar
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Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotnom dueli 10. kola Niké ligy na ihrisku Skalice 1:1.
O tesnom triumfe „belasých“ mohol v 71. minúte rozhodnúť kapitán Andraž Šporar, ale nariadený pokutový kop nepremenil.
Po bezgólovom prvom polčase bolo stretnutie otvorené. Vedenia sa napriek prevahe súpera ujali domáci v 54. minúte, keď Dominika Takáča prekonal strelou z uhla Erik Daniel.
O šesť minút neskôr dokázal na jeho zásah odpovedať Tigran Barseghjan z priameho kopu.
Slovan mal po ruke Petra Guinariho v pokutovom území ideálnu šancu na otočenie skóre, Šporar však z bieleho bodu prestrelil bránu.
Sieť ešte rozvlnil striedajúci Suleiman Camara, ale jeho zásah neplatil pre útočný faul.
Obhajcovia titulu tak zostali na štvrtom mieste tabuľky so 17 bodmi a konkurenti majú šancu mu odskočiť. Skalica bola priebežne deviata.