Slovan sa zobudil až po inkasovanom góle. O výhru ho pripravilo zlyhanie kapitána

Andraž Šporar (v strede)
Andraž Šporar (v strede) (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 17:22
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Skalica získala so Slovanom historicky prvý bod.

Niké liga - 10. kolo

MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)

Góly: 54. Daniel - 60. Barseghjan. Rozhodovali: Marhefka - Poláček, Čajka, ŽK: Suľa, Abdullahi - Ignatenko.

Skalica: Junas - Suľa, Karhan, Černek, Morong - Bariš (73. Mášik), Guinari - Daniel, Nonikašvili (45. Ravas), Abdullahi (73. Šimko) - Potočný (85. Eshele)

Slovan: Takáč - Mustafič, Bajrič, Markovič, Kozlovský - Ignatenko (83. Pokorný) - Barseghjan, Macuoka, Maroš (63. Su. Camara), Marcelli (83. Čerepkai) - Šporar

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotnom dueli 10. kola Niké ligy na ihrisku Skalice 1:1.

O tesnom triumfe „belasých“ mohol v 71. minúte rozhodnúť kapitán Andraž Šporar, ale nariadený pokutový kop nepremenil.

Po bezgólovom prvom polčase bolo stretnutie otvorené. Vedenia sa napriek prevahe súpera ujali domáci v 54. minúte, keď Dominika Takáča prekonal strelou z uhla Erik Daniel.

O šesť minút neskôr dokázal na jeho zásah odpovedať Tigran Barseghjan z priameho kopu.

Slovan mal po ruke Petra Guinariho v pokutovom území ideálnu šancu na otočenie skóre, Šporar však z bieleho bodu prestrelil bránu.

Sieť ešte rozvlnil striedajúci Suleiman Camara, ale jeho zásah neplatil pre útočný faul.

Obhajcovia titulu tak zostali na štvrtom mieste tabuľky so 17 bodmi a konkurenti majú šancu mu odskočiť. Skalica bola priebežne deviata.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Tigran Barseghyan (vľavo) dal jediný gól Slovana.
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    Pavol Spáldnes 19:00
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