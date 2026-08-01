ONLINE: MFK Skalica - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 2. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Skalica - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
01.08.2026 o 18:00
2. kolo
Skalica
2:1
(2:1)
34' minúta
Prebiehajúci
Ružomberok
Prehľad
Góly: 13. Onyedika, 23. Onyedika (L. Šimko) – 30. Hladík (Köstl). ŽK: 21. Morong (SKA), 26. Bariš (SKA). Rozhodca: Dohál – Juhos, Košecký.
Prenos
34
Guinari s Riškom sa nedohodli na hranici pokutového územia. K lopte sa dostával Hranoš, ale stredopoliar hostí celú situáciu doslova pokazil.
32
Celú situáciu riešil ešte systém VAR! Riešil sa prípadny ofsajd. Všetko však bolo v poriadku a gól platí!
30
Ružomberok dal gól!
Je znížené! Filip Souček poslal zo štandardky loptu na zadnú tyč, kde ju hlavou vrátil do vápna Daniel Köstl a JÁN HLADÍK ju dokázal pohotovo poslať do brány! Riška nedokázal zareagovať. Asistencie Daniel Köstl.
Je znížené! Filip Souček poslal zo štandardky loptu na zadnú tyč, kde ju hlavou vrátil do vápna Daniel Köstl a JÁN HLADÍK ju dokázal pohotovo poslať do brány! Riška nedokázal zareagovať. Asistencie Daniel Köstl.
29
Onyedika trafil nešťastne rukou do tváre Součeka. Hlavný arbiter rázne dohovára domácemu útočníkovi.
28
Erik Daniel sa zbavil na pravom krídle Hranoša a dokázal odcentrovať. Jeho pokus však hlavou odvrátil Mojžíš.
26
Žltá karta pre tím MFK Skalica (Damián Bariš). Domáci kapitán sa previnili šlapákom a zaslúžene vidí žltú kartu.
26
Po krátkej prestávke zápas opäť pokračuje.
25
Následuje hydratačná prestávka.
23
Skalica dala gól!
Skalica vedie predsa len už o dva góly! Erik Daniel vysunul na ľavej strane do otvorenej obrany Lukáša Šimka. Domáci krídelník následne naservíroval loptu na PHILIPA OBINNA ONYEDIKU a ten sa už nepomýlil. Asistencie Lukáš Šimko.
Skalica vedie predsa len už o dva góly! Erik Daniel vysunul na ľavej strane do otvorenej obrany Lukáša Šimka. Domáci krídelník následne naservíroval loptu na PHILIPA OBINNA ONYEDIKU a ten sa už nepomýlil. Asistencie Lukáš Šimko.
22
Selecký sa postavil k realizácii štandardnej situácie! Jeho prudký pokus zrazil Riška na rohový kop!
21
Žltá karta pre tím MFK Skalica (Adam Morong). Domáci obranca zostrelil na hranici pokutového územia Jevoša a zaslúžene vidí žltú kartu.
21
Mohlo byť už 2:0! Onyedika si zbehol na výborný center do pokutového územia! Jeho zakončenie hlavou vyriešil Krajčírik!
19
Koubek poslal zaujímavú loptu do pokutového územia, kde číhal Hladík, ale napokon si ju nedokázal spracovať.
17
Hostia sú oveľa aktívnejší a snažia sa tlačiť pred domácu bránu. Zatiaľ však nedokážu ohroziť brankára Rišku.
15
Adam Ravas si prebral šikovnú prihrávku v strede ihriska, ale okamžite ho dostúpil Mojžiš a od lopty ho odzbrojil.
13
Skalica dala gól!
Skalica otvára skóre dnešného zápasu! Domáci kanonier PHILIP OBINNA ONYEDIKA si prebral ťažkú loptu v pokutovom území a veľmi pekným zakončením nachytal na hruškách Krajčírika v bráne MFK.
Skalica otvára skóre dnešného zápasu! Domáci kanonier PHILIP OBINNA ONYEDIKA si prebral ťažkú loptu v pokutovom území a veľmi pekným zakončením nachytal na hruškách Krajčírika v bráne MFK.
13
Kostka sa šikovne na pravej strane dostal až pred Rišku, ale zakončiť nedokázal.
12
Erik Daniel zabojoval na pravej strane, ale napokon sa nedokázal presadiť cez Kostku. Lopta skončila v aute.
10
Hráčom Skalice zatiaľ kombinácie vôbec nevychádzajú. Morong nedokázal zachytiť prihrávku od Pudhorockého. Následuje aut MFK.
8
Veľká šanca hostí! Dlhý nákop dokázal Köstl posunúť hlavou na Hladíka, ale toho parádnym zákrokom dokázal vychytať domáci brankár Riška.
7
Hostia predviedli rýchly útok po pravej strane. Souček vysunul Patrika Jevoša, ktorý sa snažil odcentrovať, ale jeho pokus zrazil na rohový kop Pudhorocký.
5
Začiatok zápasu je z oboch strán veľmi opatrný. Na nejaké zaujímavé situácie zatiaľ čakáme.
3
Patrik Jevoš to skúsil centrovanou loptou z pravého krídla, ale nikoho zo spoluhráčov nenašiel.
2
Hostia mali k dispozícii aut z pravej strany. Mojžíš hodil dlhý aut až do pokutového územia, ale pískal sa útočný fual hostí.
1
Daniel sa snažil dlhým nákopom vysunúť rozbehnutého Šimka, ale prvý sa k lopte dostal brankár hostí Krajčírik.
1
Domáci futbalisti otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Skalica: Riška – Suľa, Karhan, Guinari, Morong – Daniel, Ravas, Bariš (C), Pudhorocký, L. Šimko – Onyedika.
Náhradníci: Ludha – Mášik, Nonikashvili, Černek, Rýzek, A. Križan, Nagy, Potočný, Eshele.
Tréner: Roman Hudec
MFK Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Köstl, Mojžiš, Selecký – Hranoš, Luterán, Souček, Jevoš – Hladík (C), Koubek.
Náhradníci: Húska – Bačík, Boďa, Buchvaldek, Chobot, Kelemen, Marušin, Prekop, Tučný.
Tréner: Jaroslav Köstl
Rozhodca: Dohál – Juhos, Košecký.
MFK Skalica: Riška – Suľa, Karhan, Guinari, Morong – Daniel, Ravas, Bariš (C), Pudhorocký, L. Šimko – Onyedika.
Náhradníci: Ludha – Mášik, Nonikashvili, Černek, Rýzek, A. Križan, Nagy, Potočný, Eshele.
Tréner: Roman Hudec
MFK Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Köstl, Mojžiš, Selecký – Hranoš, Luterán, Souček, Jevoš – Hladík (C), Koubek.
Náhradníci: Húska – Bačík, Boďa, Buchvaldek, Chobot, Kelemen, Marušin, Prekop, Tučný.
Tréner: Jaroslav Köstl
Rozhodca: Dohál – Juhos, Košecký.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Nike ligy medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok.
Domáci futbalisti odohrali prvé ligové kolo na pôde Trnavy. Po výbornom výkone brali bod za remízu 1:1. Gól Skalice strelil v prvom polčase Petr Pudhorocký. Skalici sa zranila brankárska opora Junas. Uvidíme či v dnešnom zápase nastúpi. Ružomberok odohral prvý zápas na domácom trávniku proti Dunajskej Strede. Zápas sa skončil remízou 1:1. Jediný gól MFK strelil Martin Boďa. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci futbalisti odohrali prvé ligové kolo na pôde Trnavy. Po výbornom výkone brali bod za remízu 1:1. Gól Skalice strelil v prvom polčase Petr Pudhorocký. Skalici sa zranila brankárska opora Junas. Uvidíme či v dnešnom zápase nastúpi. Ružomberok odohral prvý zápas na domácom trávniku proti Dunajskej Strede. Zápas sa skončil remízou 1:1. Jediný gól MFK strelil Martin Boďa. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body