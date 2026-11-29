Niké liga - 16. kolo
Skalica - Michalovce 0:0
Rozhodcovia: Choreň – Jekkel, Bobko
ŽK: Bariš, Černek, Twadrzik, Junas, Potočný - Danek, Piling, Dzotsenidze, Lopez.
Skalica: Junas - Suľa, Podhorín, Twardzik, Černek - Karhan. Bariš - Daniel (90. Abdullahi), Pudhorocký (52. Šimko), Morong (76. Nonikašvili) - Onyedika (90. Potočný)
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár (67. Dzotsenidze), Volanakis, Pauschek - Piling, Mihhailov, Cottrell - Danek (76. Brosnan), Theofanopoulos (76. Lopez), Lemiško (67. Koscelník)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V nedeľnom stretnutí 16. kola Niké ligy si futbalisti domácej Skalice a hosťujúceho Zemplínu Michalovce podelili body za remízu 0:0.
Oba tímy tak natiahli svoje série bez ligového víťazstva. Záhoráci čakajú na plný bodový zisk od augustového triumfu nad Žilinou a pred večerným duelom Trenčína v Trnave sa posunuli na desiate miesto.
Mužstvo z východu nevyhralo v siedmom dueli za sebou a patrí mu ôsma priečka.
Hlasy po zápase
Stanislav Macek, tréner MFK Skalica: „Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas, ktorý sme konečne chceli zvládnuť za tri body. Chceli sme nadviazať na dobrý výkon z Košíc a preniesť pozitívnu energiu aj do domáceho stretnutia, čo sa nám v určitých pasážach darilo, v iných zase menej. Zápas bol pomerne hektický, plný osobných súbojov. Mali sme výraznú prevahu v počte rohových kopov a vypracovali sme si štyri či päť veľmi dobrých príležitostí, z ktorých sa minimálne jedna mala skončiť gólom. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Naším veľkým problémom je nedostatočná agresivita a dôslednosť v pokutovom území súpera. Neustále sa tomu venujeme v tréningovom procese, kde to vyzerá celkom dobre, no v zápasoch s tým máme stále problém. Aj dnes sme mali niekoľko dobrých príležitostí po štandardných situáciách. V druhom polčase mal dobrú strelu Filip Obina, Levan sa dostal do dvoch výborných príležitostí, jednu mal aj Erik. V prvom polčase mal šancu Adam Morong po nacvičenom signále z rohového kopu. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo streliť aspoň jeden gól a dotiahnuť zápas do víťazného konca. Realita je však taká, že stretnutie sa skončilo bezgólovou remízou. Musíme to akceptovať a pripraviť sa na zostávajúce dva zápasy.“
Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: „V niektorých fázach dnes trpel samotný futbal aj hráči. Terén bol veľmi náročný, ihrisko bolo zamrznuté, čo výrazne sťažovalo kombinačnú hru. Bolo to vidieť na oboch stranách. Oba tímy preto zvolili jednoduchší štýl hry, pretože na takomto teréne sa prakticky ani inak hrať nedalo. Z tohto pohľadu môžeme byť s výsledkom spokojní, hoci sme, samozrejme, chceli vyhrať. Aj súper však mal svoje príležitosti, takže si myslím, že remíza je spravodlivým výsledkom. Skôr ma mrzí stav ihriska. Sme v prvej lige a podľa môjho názoru dnes ihrisko nespĺňalo prvoligové kritériá. Možno som kritický, ale keď som počul, ako hráčom klopali kopačky o zamrznutý terén, bolo mi ich ľúto. To je však už otázka na kompetentných.“