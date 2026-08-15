Strelecké hody v Skalici. Futbalisti Košíc viedli už o štyri góly, domáci sa na obrat nezmohli

Niké liga - 4. kolo
Skalica - Košice 2:4 (0:4)
Góly: 52. Onyedika (z 11 m), 59. Nonikašvili - 4. Madleňák, 19. Maraš, 22. Palumets, 35. Riška (vlastný)
Rozhodcovia: Ziemba – Bobko, Čajka, ŽK: Šimko - Damjanovič
Diváci: 865
Skalica: Riška - Morong (16. Abdullahi, 77. Eshele), Rýzek (46. Mášik), Karhan, Suľa - Ravas - L. Šimko (77. Hollý), Bariš (66. Potočný), Nonikašvili, Daniel - Onyedika
Košice: Kira - Damjanovič, Kóša, Kružliak - Kakay, Lichý, Palumets (64. Dimun), Gallovič (64. Zsigmund), Madleňák (80. Lukačevič) - Maraš (70. Kahvič), Sovič (70. Rehuš)
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Futbalisti FC Košice si v sobotu pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili v stretnutí 4. kola Niké ligy 4:2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase.
Domáci po zmene strán zlepšili výkon, no nedokázali vyrovnať a prvýkrát v sezóne vyšli bodovo naprázdno.
Košičanom minulý víkend odložili zápas proti Dunajskej Strede a sobotné stretnutie na Záhorí začali najlepším možným spôsobom.
Už v 4. minúte sa po centrovanej lopte do pokutového územia presadil hlavou Matej Madleňák.
Na 2:0 zvýšil po nedôraznom bránení Skalice Čiernohorec Aleksa Maraš svojím tretím gólom v sezóne.
Stredopoliar Kevor Palumets potom dostal dostatočné množstvo priestoru na streľbu a ľavačkou pridal ďalší gól.
Pri štvrtom presnom zásahu mal smolu domáci brankár Erik Riška. Priamy kop z kopačky Filipa Lichého sa odrazil od brvna len do jeho tela a lopta skončila v sieti.
V druhom polčase sa domáci nevzdali a ešte pred uplynutím hodiny hry sa im podarilo zmenšiť štvorgólové manko.
Najprv skóroval z pokutového kopu Philip Onyedika a presadil sa aj Levan Nonikašvili. Brankár hostí Matúš Kira predviedol do konca duelu niekoľko dôležitých zákrokov a Košice nedopustili zaváhanie.
Ďalšie góly sa tak domácim už nepodarilo streliť a nezvládnutý prvý polčas ich napokon stál všetky body.