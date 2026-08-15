Strelecké hody v Skalici. Futbalisti Košíc viedli už o štyri góly, domáci sa na obrat nezmohli

Futbalisti FC Košice oslavujú gól proti MFK Skalica.
Futbalisti FC Košice oslavujú gól proti MFK Skalica. (Autor: Facebook FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|15. aug 2026 o 19:53
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Hostia strelili všetky štyri góly v úvodnom polčase.

Niké liga - 4. kolo

Skalica - Košice 2:4 (0:4)

Góly: 52. Onyedika (z 11 m), 59. Nonikašvili - 4. Madleňák, 19. Maraš, 22. Palumets, 35. Riška (vlastný)

Rozhodcovia: Ziemba – Bobko, Čajka, ŽK: Šimko - Damjanovič

Diváci: 865

Skalica: Riška - Morong (16. Abdullahi, 77. Eshele), Rýzek (46. Mášik), Karhan, Suľa - Ravas - L. Šimko (77. Hollý), Bariš (66. Potočný), Nonikašvili, Daniel - Onyedika

Košice: Kira - Damjanovič, Kóša, Kružliak - Kakay, Lichý, Palumets (64. Dimun), Gallovič (64. Zsigmund), Madleňák (80. Lukačevič) - Maraš (70. Kahvič), Sovič (70. Rehuš)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice si v sobotu pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili v stretnutí 4. kola Niké ligy 4:2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase.

Domáci po zmene strán zlepšili výkon, no nedokázali vyrovnať a prvýkrát v sezóne vyšli bodovo naprázdno.

Košičanom minulý víkend odložili zápas proti Dunajskej Strede a sobotné stretnutie na Záhorí začali najlepším možným spôsobom.

Už v 4. minúte sa po centrovanej lopte do pokutového územia presadil hlavou Matej Madleňák.

Na 2:0 zvýšil po nedôraznom bránení Skalice Čiernohorec Aleksa Maraš svojím tretím gólom v sezóne.

Stredopoliar Kevor Palumets potom dostal dostatočné množstvo priestoru na streľbu a ľavačkou pridal ďalší gól.

Pri štvrtom presnom zásahu mal smolu domáci brankár Erik Riška. Priamy kop z kopačky Filipa Lichého sa odrazil od brvna len do jeho tela a lopta skončila v sieti.

V druhom polčase sa domáci nevzdali a ešte pred uplynutím hodiny hry sa im podarilo zmenšiť štvorgólové manko.

Najprv skóroval z pokutového kopu Philip Onyedika a presadil sa aj Levan Nonikašvili. Brankár hostí Matúš Kira predviedol do konca duelu niekoľko dôležitých zákrokov a Košice nedopustili zaváhanie.

Ďalšie góly sa tak domácim už nepodarilo streliť a nezvládnutý prvý polčas ich napokon stál všetky body.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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