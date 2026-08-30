Dunajská Streda predviedla dva skvelé polčasy. Ďalšiemu súperovi nadelila debakel

Niké liga - 6. kolo
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:6 (0:3)
Góly: 52. Nonikašvili - 31. a 66. Trusa, 18. Owusu, 33. Gagua, 85. Gueye, 87. Kabič.
Rozhodcovia: Sučka – Kmec, Bobko, ŽK: Karhan - Ouro
Diváci: 1137
Skalica: Ludha – L. Šimko (46. Morong), Černek (46. Rýzek), Karhan, Suľa – Ravas (46. Mášik, 64. A. Križan), Daniel, Pudhorocký, Bariš, Nonikashvili (83. Gulíšek) – Onyedika
Dunajská Streda: Filipe – Trontelj, Blažek, Nemanič (80. Jenčuš), Csóka – Owusu (80. Sylla), Ouro (80. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Kabič) – Trusa (68. Gueye), Gagua
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v zápase 6. kole Niké ligy na pôde Skalice 6:1 a v novej sezóne sú stále bez prehry.
Po piatich zápasoch majú na konte 13 bodov za štyri víťazstvá a jednu remízu.
Na Záhorí postavil DAC základy svojho triumfu už v prvom polčase, postupne sa presadili Prince Owusu, Matej Trusa a Georgi Gagua.
Po prestávke znížil Levan Nonikašvili, ale Trusa potom definitívne rozhodol svojim druhým gólom v zápase.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Dunajská Streda
Zo strany hostí to však nebolo všetko, v závere ich náskok ešte zvýšili Abdoulaye Gueye a Uroš Kabič.