Dunajská Streda predviedla dva skvelé polčasy. Ďalšiemu súperovi nadelila debakel

Futbalisti Dunajskej Stredy a Skalice.
Futbalisti Dunajskej Stredy a Skalice. (Autor: dac1904.sk)
Sportnet, TASR|30. aug 2026 o 18:50
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Dva góly strelil Trusa.

Niké liga - 6. kolo

MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:6 (0:3)

Góly: 52. Nonikašvili - 31. a 66. Trusa, 18. Owusu, 33. Gagua, 85. Gueye, 87. Kabič.

Rozhodcovia: Sučka – Kmec, Bobko, ŽK: Karhan - Ouro

Diváci: 1137

Skalica: Ludha – L. Šimko (46. Morong), Černek (46. Rýzek), Karhan, Suľa – Ravas (46. Mášik, 64. A. Križan), Daniel, Pudhorocký, Bariš, Nonikashvili (83. Gulíšek) – Onyedika

Dunajská Streda: Filipe – Trontelj, Blažek, Nemanič (80. Jenčuš), Csóka – Owusu (80. Sylla), Ouro (80. Diongue), Bationo, Ramadan (86. Kabič) – Trusa (68. Gueye), Gagua

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v zápase 6. kole Niké ligy na pôde Skalice 6:1 a v novej sezóne sú stále bez prehry.

Po piatich zápasoch majú na konte 13 bodov za štyri víťazstvá a jednu remízu.

Na Záhorí postavil DAC základy svojho triumfu už v prvom polčase, postupne sa presadili Prince Owusu, Matej Trusa a Georgi Gagua.

Po prestávke znížil Levan Nonikašvili, ale Trusa potom definitívne rozhodol svojim druhým gólom v zápase.

VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Dunajská Streda

Zo strany hostí to však nebolo všetko, v závere ich náskok ešte zvýšili Abdoulaye Gueye a Uroš Kabič.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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