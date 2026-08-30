ONLINE: MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
Kde dnes sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
30.08.2026 o 17:00
6. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. Prajem pekný podvečer pri sledovaní futbalového zápasu z Nike ligy medzi MFK Skalica a DAC A904 Dunajská Streda.
MFK Skalica
Domáca Skalica má po piatom kole na svojom konte slušných sedem bodov a má negatívne skóre 8:9. Skalici aktuálne patrí 6. pozícia. Domáci hráči zatiaľ predvádzajú v tejto sezóne výborné výkony. Skaličania dokázali triumfovať napríklad aj v Žiline tesne 3:1. Skalica dnes síce nie je favoritom, ale doma si na favorita z Dunajskej Stredy určite trúfa.
DAC 1904 Dunajská Streda
Hostia sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Majú na svojom konte 10 bodov, ale majú o jeden zápas menej. Dunajská Streda zatiaľ inkasovala v lige len jediný gól a to hneď v prvom kole na pôde Ružomberka. Z pokutového kopu sa to podarilo Martinovi Boďovi. DAC je dnes favoritom, ale musí to potvrdiť na trávniku nepríjemnej Skalice. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
MFK Skalica
Domáca Skalica má po piatom kole na svojom konte slušných sedem bodov a má negatívne skóre 8:9. Skalici aktuálne patrí 6. pozícia. Domáci hráči zatiaľ predvádzajú v tejto sezóne výborné výkony. Skaličania dokázali triumfovať napríklad aj v Žiline tesne 3:1. Skalica dnes síce nie je favoritom, ale doma si na favorita z Dunajskej Stredy určite trúfa.
DAC 1904 Dunajská Streda
Hostia sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Majú na svojom konte 10 bodov, ale majú o jeden zápas menej. Dunajská Streda zatiaľ inkasovala v lige len jediný gól a to hneď v prvom kole na pôde Ružomberka. Z pokutového kopu sa to podarilo Martinovi Boďovi. DAC je dnes favoritom, ale musí to potvrdiť na trávniku nepríjemnej Skalice. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
9
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body