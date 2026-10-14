    Slovan oznámil novinku. Klub spúšťa vlastnú streamovaciu platformu

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR)
    TASR|14. okt 2026 o 11:49
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    Prvým priamym prenosom bude zápas mládežníckej Ligy majstrov.

    Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spúšťa vlastnú streamovaciu platformu Slovan TV, na ktorej bude vysielať priame prenosy, záznamy a prémiový video obsah.

    Štart tejto platformy obstará priamy prenos z duelu mládežníckej Ligy majstrov, „belasí“ privítajú v stredu 14. októbra o 14.00 h v Senci nemecký VfB Stuttgart.

    „Na platformách tretích strán, ako je napríklad YouTube, nemajú futbalové kluby plnú kontrolu nad vlastným obsahom. Zápasy juniorov v Lige majstrov sa tam, podľa pravidiel UEFA, navyše vysielať vôbec nesmú.

    Vlastná platforma tieto obmedzenia odstraňuje a klub na nej sám rozhoduje, čo odvysiela, kto to uvidí, a za akú cenu,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ Tivio Studio Karel Švára.

    Jeho spoločnosť bude zabezpečovať Slovanu celú správu platformy.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan oznámil novinku. Klub spúšťa vlastnú streamovaciu platformu