Slovan oznámil novinku. Klub spúšťa vlastnú streamovaciu platformu

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spúšťa vlastnú streamovaciu platformu Slovan TV, na ktorej bude vysielať priame prenosy, záznamy a prémiový video obsah.
Štart tejto platformy obstará priamy prenos z duelu mládežníckej Ligy majstrov, „belasí“ privítajú v stredu 14. októbra o 14.00 h v Senci nemecký VfB Stuttgart.
„Na platformách tretích strán, ako je napríklad YouTube, nemajú futbalové kluby plnú kontrolu nad vlastným obsahom. Zápasy juniorov v Lige majstrov sa tam, podľa pravidiel UEFA, navyše vysielať vôbec nesmú.
Vlastná platforma tieto obmedzenia odstraňuje a klub na nej sám rozhoduje, čo odvysiela, kto to uvidí, a za akú cenu,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ Tivio Studio Karel Švára.
Jeho spoločnosť bude zabezpečovať Slovanu celú správu platformy.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo