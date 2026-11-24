Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v utorok 24. novembra o 21:00 h piaty zápas v tomto ročníku hlavnej fázy Ligy majstrov.
Po štyroch kolách patrí slovenskému šampiónovi v tabuľke posledná priečka so skóre 1:17.
Pre Betis pôjde o prvú súťažnú konfrontáciu s akýmkoľvek slovenským tímom. Na štadión Slovana pricestuje španielsky tím po takmer presne ročnej prestávke.
Naposledy sa tu predstavilo Rayo Vallecano, ktoré domáci zdolali v zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy 27. novembra po obrate 2:1. Pri predošlej účasti v LM hral Slovan na ihrisku Girony (0:2) a Atletica Madrid (1:3).
Slovanisti zatiaľ nebodovali a od premiérového postupu do hlavnej fázy súťaže v sezóne 2024/2025 ťahajú 12-zápasovú sériu prehier.
Pre Betis je to tiež druhá účasť v hlavnej fáze LM, do milionárskej súťaže sa vrátil po 21-ročnej odmlke a začal tromi víťazstvami.
V tabuľke mu aktuálne patrí 11. miesto zaručujúce postup do šestnásťfinále, v domácej súťaži je lepšie len trio gigantov Barcelona, Real Madrid a Atletico.
Dokáže mužstvo Yayu Toureho získať prvé body v milionárskej súťaži? Zápas vysiela naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo.
Duel ŠK Slovan Bratislava - Real Betis môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo