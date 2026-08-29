Štart na pôde obhajcu, domáca lahôdka na záver. Slovan pozná program v Lige majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava už poznajú presný harmonogram svojich zápasov v ligovej fáze Ligy majstrov.
„Belasých“ čaká náročná jeseň a zima, ktorú odštartujú na pôde jedného z najväčších favoritov celej súťaže.
Slovan začne svoju púť v hlavnej fáze v stredu 9. septembra na štadióne Paríža Saint-Germain, ktorý do ročníka vstupuje v pozícii úradujúceho šampióna Ligy majstrov.
Domáci fanúšikovia si na prvý zápas na Tehelnom poli budú musieť počkať do 14. októbra, kedy do Bratislavy zavíta nemecký VfB Stuttgart.
Následne Tourého tím čakajú dva výjazdy za sebou – najprv sa predstavia na ikonickom Stadio Olimpico proti AS Rím a v novembri zmerajú sily s rakúskym LASK Linz.
Záver kalendárneho roka bude naopak patriť domácemu publiku. V novembri Slovan privíta španielsky Real Betis a v decembri ukrajinský Šachtar Doneck.
Základná časť vyvrcholí v januári 2027. Po zápase vo francúzskom Lille privíta Slovan na záver ligovej fázy pred vlastnými divákmi talianskeho giganta Inter Miláno.
Slovan si vybojoval miestenku v kvalifikácii ako slovenský majster, začal v druhom predkole, v ktorom vyradil gruzínsku Iberiu 1999 Tbilisi. V ďalšej fáze si poradil so švédskym prekvapením Mjällby a v priamom súboji pripravil o premiéru v súťaži Celje.
Program Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov
1. kolo (9. september o 21:00): PSG – ŠK Slovan Bratislava
2. kolo (14. október o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
3. kolo (20. október o 21:00): AS Rím – ŠK Slovan Bratislava
4. kolo (3. november o 21:00): LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava
5. kolo (24. november o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – Real Betis
6. kolo (9. december o 18:45): ŠK Slovan Bratislava – Šachtar Doneck
7. kolo (19. január 2027 o 21:00): LOSC Lille – ŠK Slovan Bratislava
8. kolo (27. január 2027 o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – Inter Miláno