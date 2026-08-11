Slovan môže potvrdiť postup. Kde sledovať zápas ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby? (TV program)

Hráči Slovana sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
Hráči Slovana sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|11. aug 2026 o 07:00
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Pozrite si TV program odvety ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v treťom predkole Ligy majstrov.

Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou druhý z dvojice zápasov, ktorý ich môže poslať bližšie k vysnívanej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov.

V odvete 3. predkola európskej klubovej súťaže číslo jeden privítajú na domácom štadióne švédskeho majstra AIF Mjällby.

Ak sa Slovanu podarí postúpiť, má istotu účasti minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V play-off o najprestížnejšiu klubovú súťaž by sa v prípade postupu stretol s víťazom arménsko-slovinského súboja FC Ararat-Armenia - NK Celje.

Duel štartuje o 20.15 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.

Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

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Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráči Slovana sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
    Hráči Slovana sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan môže potvrdiť postup. Kde sledovať zápas ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby? (TV program)
    dnes 07:00
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