    Slavia
    Slavia
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 3
    0:0
    Lens
    Lens
    Momentka zo zápasu Slavia Praha - Lens.
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    V Česku riešia zlyhanie Slavie. Chorý spucoval spoluhráča a o chvíľu fatálne chyboval

    Momentka zo zápasu Slavia Praha - Lens.
    Momentka zo zápasu Slavia Praha - Lens. (Autor: X/ SK Slavia Praha)
    Sportnet|11. sep 2026 o 10:40
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    Slavia inkasovala v pridanom čase dva góly v priebehu dvoch minút.

    Českí reportéri na tribúne si už chystali texty o heroickom výkone a historickom víťazstve, ale napokon šli do sveta správy, v ktorých dominovali titulky ako šok, smútok, kliatba či sklamanie.

    Futbalisti Slavie Praha prehrali vo svojom prvom zápase v ligovej fáze Ligy majstrov s francúzskym tímom Racing Lens 2:3. 

    Český majster v zápase dvakrát viedol, hoci hral takmer celý druhý polčas oslabený, druhý gól strelil v 88. minúte, ale napokon dvakrát inkasoval v pridanom čase. 

    „V prvom polčase sme boli jasne lepší, mali sme viesť aspoň 2:0. Bohužiaľ sme nepremenili šance. V druhom polčase sme dvakrát skórovali aj s desiatimi hráčmi, všetci podali heroický výkon.

    Viedli sme 2:1, ale dostali sme ešte dva góly. Je smutné, že všetci do toho dali maximum, ale nemáme ani bod,“ ľutoval po zápase tréner Jindřich Trpišovský. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Lens

    Strojca veľkých úspechov Slavie v posledných rokoch stále čaká na svoje prvé víťazstvo v Lige majstrov. Jeho bilancia v najprestížnejšej klubovej súťaži je zatiaľ päť remíz a desať prehier.

    Slavia vyhrala v Lige majstrov naposledy pred takmer 20 rokmi - ešte v ére trénera Karla Jarolíma zdolala v septembri 2007 2:1 Steauu Bukurešť.

    Smoliarom zápasu bol mladý stopér Mikuláš Konečný. Na ihrisko vybehol do druhého polčasu namiesto zraneného Zimu, no pobudol na ňom veľmi krátko.

    Pri útoku francúzskeho tímu poslal v súboji tesne pred šestnástkou na trávnik Senelgačana Simu (v minulosti hral aj za Slaviu). Grécky rozhodca Fotias nepískal, ale na situáciu ho upozornil VAR a po preskúmaní videa 21-ročného futbalistu vylúčil.

    Konečný sa stal najrýchlejšie vylúčeným debutantom v histórii Ligy majstrov.

     „Rozhodca to vyhodnotil takto. Je to súboj jeden na jedného a keď tam chcete vidieť faul, tak ho vidíte. Je to nešťastné. Sima to spravil šikovne, dal si pred Konečného telo. Keby potom pokračoval, tak z tej situácie nič nie je, keď spadne, je to faul. Škoda,“ komentoval moment Trpišovský.

    Francúzi v presilovke toho veľa nevymysleli. Prehrávali po parádnej strele Slovinca Šturma a hoci v 73. minúte vyrovnali, mali namále.

    Po štandardke domácich zazmätkoval bankár Robin Risser a Danijel Šturm pridal svoj druhý gól v zápase. Slavia získala slovinského útočníka v máji tohto roka zo Sigmy Olomouc.

    Stal sa jednou z najdrahších posíl v histórii klubu, prestupovú čiastku odhadli médiá na približne 100 miliónov korún (cca 4 milióny eur). 

    Kým v Edene utíchli oslavy, uplynul riadny hrací čas a zaplnené hľadisko verilo, že Slavia už nepustí vedenie z rúk. Lenže Francúzom stačili na obrat dve minúty.

    Po góle na 2:2 kamery zachytili Tomáša Chorého, ako spucoval spoluhráča Šturma. Lenže o chvíľu sa práve Chorý dopustil fatálnej chyby.

    VIDEO: Chorý vyčítal chybu spoluhráčovi

    Mal na nohe loptu, čelom otočený k domácej bránke, nebol pod veľkým tlakom, lenže prihral rovno na nohu obrancu hostí Rubena Aguilara. Ten napriahol a trafil - 2:3.

    Ďalší pokus bude mať Slavia 13. októbra na ihrisku azerbajdžanského Sabahu.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»V Česku riešia zlyhanie Slavie. Chorý spucoval spoluhráča a o chvíľu fatálne chyboval