V Česku riešia zlyhanie Slavie. Chorý spucoval spoluhráča a o chvíľu fatálne chyboval

Českí reportéri na tribúne si už chystali texty o heroickom výkone a historickom víťazstve, ale napokon šli do sveta správy, v ktorých dominovali titulky ako šok, smútok, kliatba či sklamanie.
Futbalisti Slavie Praha prehrali vo svojom prvom zápase v ligovej fáze Ligy majstrov s francúzskym tímom Racing Lens 2:3.
Český majster v zápase dvakrát viedol, hoci hral takmer celý druhý polčas oslabený, druhý gól strelil v 88. minúte, ale napokon dvakrát inkasoval v pridanom čase.
„V prvom polčase sme boli jasne lepší, mali sme viesť aspoň 2:0. Bohužiaľ sme nepremenili šance. V druhom polčase sme dvakrát skórovali aj s desiatimi hráčmi, všetci podali heroický výkon.
Viedli sme 2:1, ale dostali sme ešte dva góly. Je smutné, že všetci do toho dali maximum, ale nemáme ani bod,“ ľutoval po zápase tréner Jindřich Trpišovský.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Lens
Strojca veľkých úspechov Slavie v posledných rokoch stále čaká na svoje prvé víťazstvo v Lige majstrov. Jeho bilancia v najprestížnejšej klubovej súťaži je zatiaľ päť remíz a desať prehier.
Slavia vyhrala v Lige majstrov naposledy pred takmer 20 rokmi - ešte v ére trénera Karla Jarolíma zdolala v septembri 2007 2:1 Steauu Bukurešť.
Smoliarom zápasu bol mladý stopér Mikuláš Konečný. Na ihrisko vybehol do druhého polčasu namiesto zraneného Zimu, no pobudol na ňom veľmi krátko.
Pri útoku francúzskeho tímu poslal v súboji tesne pred šestnástkou na trávnik Senelgačana Simu (v minulosti hral aj za Slaviu). Grécky rozhodca Fotias nepískal, ale na situáciu ho upozornil VAR a po preskúmaní videa 21-ročného futbalistu vylúčil.
Konečný sa stal najrýchlejšie vylúčeným debutantom v histórii Ligy majstrov.
„Rozhodca to vyhodnotil takto. Je to súboj jeden na jedného a keď tam chcete vidieť faul, tak ho vidíte. Je to nešťastné. Sima to spravil šikovne, dal si pred Konečného telo. Keby potom pokračoval, tak z tej situácie nič nie je, keď spadne, je to faul. Škoda,“ komentoval moment Trpišovský.
Francúzi v presilovke toho veľa nevymysleli. Prehrávali po parádnej strele Slovinca Šturma a hoci v 73. minúte vyrovnali, mali namále.
Po štandardke domácich zazmätkoval bankár Robin Risser a Danijel Šturm pridal svoj druhý gól v zápase. Slavia získala slovinského útočníka v máji tohto roka zo Sigmy Olomouc.
Stal sa jednou z najdrahších posíl v histórii klubu, prestupovú čiastku odhadli médiá na približne 100 miliónov korún (cca 4 milióny eur).
Kým v Edene utíchli oslavy, uplynul riadny hrací čas a zaplnené hľadisko verilo, že Slavia už nepustí vedenie z rúk. Lenže Francúzom stačili na obrat dve minúty.
Po góle na 2:2 kamery zachytili Tomáša Chorého, ako spucoval spoluhráča Šturma. Lenže o chvíľu sa práve Chorý dopustil fatálnej chyby.
VIDEO: Chorý vyčítal chybu spoluhráčovi
Mal na nohe loptu, čelom otočený k domácej bránke, nebol pod veľkým tlakom, lenže prihral rovno na nohu obrancu hostí Rubena Aguilara. Ten napriahol a trafil - 2:3.
Ďalší pokus bude mať Slavia 13. októbra na ihrisku azerbajdžanského Sabahu.