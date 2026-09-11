    Slavia
    Slavia
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 3
    0:0
    Lens
    Lens
    Futbalisti Slavie po prehre
    Zázračné a epické víťazstvo v Prahe, píšu Francúzi. Takýto obrat Liga majstrov dlho nezažila
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    Zázračné a epické víťazstvo v Prahe, píšu Francúzi. Takýto obrat Liga majstrov dlho nezažila

    Futbalisti Slavie po prehre
    Futbalisti Slavie po prehre (Autor: X/ SK Slavia Praha)
    ČTK|11. sep 2026 o 08:22
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    Prečítajte si ohlasy médií na víťazstvo Lensu nad Slaviou Praha.

    Francúzska tlač považuje víťazstvo futbalistov Lensu 3:2 v zápase prvého kola hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku pražskej Slavie za zázračné a epické.

    Vzhľadom na priebeh zápasu sa už zdalo nepravdepodobné. Autor prvého gólu francúzskeho vicemajstra a bývalý útočník Slavie Abdallah Sima podľa komentárov dokonale symbolizoval svoj tím. Niekedy bol nešikovný, ale vždy bojoval.

    Médiá sa zhodujú, že Lens už ani nemohol dúfať vo víťazstvo. Až do 91. minúty prehrával 1:2, ale v nadstavenom čase predviedol pozoruhodný obrat.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Lens

    „Situácia nebude vždy taká priaznivá a Lens nevyhnutne odíde s úsmevom na tvári. Najprv ho zachránil systém VAR a potom početná výhoda.

    Francúzsky vicemajster si dvakrát myslel, že v Českej republike prehral všetko, než si pripísal nepravdepodobné a zázračné víťazstvo 3:2,“ napísal športový denník L’Équipe.

    Sima bol podľa neho symbolom víťazov.

    „Niekedy nešikovný, ale vždy bojovný. Najprv senegalský reprezentant za stavu 0:0 premárnil tutovú príležitosť. Naďalej však pracoval a domáci Konečný dostal za faul na neho červenú kartu.

    Potom bývalý hráč Slavie potrestal svoj starý tím a za svoje úsilie bol napokon odmenený vyrovnávajúcim gólom zblízka na 1:1, čím spoluhráčom ukázal cestu vpred,“ uviedol denník.

    L’Équipe pripomenul, že Lens je prvým tímom, ktorý vyhral zápas Ligy majstrov (bez ohľadu na predĺženie) po tom, čo na začiatku nadstaveného času druhého polčasu prehrával, od zápasu Dortmundu proti Málage v odvete štvrťfinále v roku 2013 (3:2).

    „Krv a zlato“, ako sa tím prezýva, si tiež zabezpečili prvé víťazstvo vonku v Lige majstrov od novembra 1998 (1:0 vo Wembley proti Arsenalu).

    Vtedy bol v základnej zostave Lens dlhoročný slávista Vladimír Šmicer, ktorý štvrtkový duel v Edene sledoval z čestnej tribúny.

    „Obrat nevídaný 13 rokov, druhé víťazstvo vonku za 28 rokov: neuveriteľná štatistika víťazstva Lens nad Slaviou Praha,“ zhrnul denník.

    „Lens v bláznivom zápase otočil zápas proti Slavii,“ uviedol v titulku denník Le Figaro. „Vzrušujúci začiatok súťaže pre francúzskeho vicemajstra. Skutočne dych vyrážajúci záver.

    Keď hostia odchádzali do šatní za bezgólového stavu, mohli považovať za šťastie, že stále držia s Čechmi remízu, vzhľadom na to, akí boli v prvom polčase nervózni a apatickí.

    Posledných 45 minút, a najmä záverečná štvrťhodina, však priniesli zápasu ohromujúce finále.

    Hostia prejavili pozoruhodnú odolnosť a Aguilar potom zavŕšil bláznivý večer víťazným gólom,“ uviedol.

    Podľa denníka Le Monde dosiahli futbalisti Lens úžasné víťazstvo po epickom stretnutí. „V Prahe zažili horskú dráhu emócií.

    Najprv sa trápili so slabou koncovkou, najmä Sima. Dvakrát prehrávali, ale v záverečných chvíľach zápasu boli odmenení za svoju psychickú odolnosť,“ napísal denník.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Zázračné a epické víťazstvo v Prahe, píšu Francúzi. Takýto obrat Liga majstrov dlho nezažila