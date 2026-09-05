Z Podbrezovej do Portugalska. Druhý najlepší strelec Niké ligy podpísal v Rio Ave päťročnú zmluvu

Šiler Radek.
Šiler Radek. (Autor: TASR)
TASR|5. sep 2026 o 08:15
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V Portugalsku sa stretne aj s bývalým spoluhráčom Galčíkom.

Český futbalista Radek Šiler prestúpil z FK Železiarne Podbrezová do portugalského klubu Rio Ave.

S novým zamestnávateľom podpísal päťročnú zmluvu. V klube sa tak opäť stretne aj s Rolandom Galčíkom, s ktorým hral v Podbrezovej.

Dvadsaťjedenročný útočník prišiel na Horehronie v júli minulého roka a počas uplynulej sezóny bol s trinástimi gólmi druhý najlepší strelec Niké ligy.

V tejto ligovej sezóne strelil tri góly v šiestich zápasoch.

„Od začiatku letnej prípravy nám bolo jasné, že jeho veľkou ambíciou je posunúť sa ďalej. Vnímali sme to a brali sme to na vedomie. Prestup nakoniec prišiel až v závere prestupového obdobia. Som rád, že nám ešte pomohol na začiatku sezóny. Ďakujem mu za obdobie, ktoré v Podbrezovej strávil.

Prišiel ako nie veľmi známy hráč, ale som šťastný, že sme z neho urobili hráča, o ktorom sa hovorilo. Síce to nie vždy bolo pozitívne, ale jednoznačne u nás rozvinul svoj potenciál. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili,“ povedal pre klubový web generálny manažér „železiarov“ Miroslav Poliaček.

Prestup je podľa neho pre Podbrezovú výborná reklama: „Pretože ďalší hráč sa od nás posúva do veľmi kvalitnej európskej súťaže.

Držím mu palce a dúfam, že sa v Portugalsku presadí a spolu s 'Rolom' budú robiť dobré meno aj Podbrezovej. Verím, že má potenciál posunúť sa ešte ďalej.“

Tabuľka Liga Portugal

Liga Portugal

    Šiler Radek.
    Šiler Radek.
    Z Podbrezovej do Portugalska. Druhý najlepší strelec Niké ligy podpísal v Rio Ave päťročnú zmluvu
    dnes 08:151
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