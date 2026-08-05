Stredopoliar Karvinej ovplyvňoval zápasy a zaplatí za to. Etická komisia mu udelila trest

Záložník Karvinej Samuel Šigut kvôli účasti v stávkarskej a korupčnej kauze nesmie hrať 16 mesiacov, navyše zaplatí pokutu 80-tisíc korún.
Rozhodla o tom etická komisia Futbalovej asociácie ČR. Potrestala ho za jeden prípad ovplyvnenia stretnutia a dva prípady neoznámenia disciplinárneho prečinu.
Obranca Jakub Elbel z Olomouca si nezahrá tri mesiace, navrch zaplatí 30-tisíc korún. Trestu neušiel ani útočník ostravského Baníka David Látal, ten dostal disciplinárny trest zákazu činnosti na dva mesiace a pokutu 20-tisíc korún.
Obaja pykajú za to, že jeden prečin neoznámili.