Stredopoliar Karvinej ovplyvňoval zápasy a zaplatí za to. Etická komisia mu udelila trest

Hráči Karvinej (Ilustračná fotografia).
Hráči Karvinej (Ilustračná fotografia). (Autor: FB MFK Karviná)
ČTK|5. aug 2026 o 11:54
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Česká futbalová etická komisia odhalila korupčnú kauzu.

Záložník Karvinej Samuel Šigut kvôli účasti v stávkarskej a korupčnej kauze nesmie hrať 16 mesiacov, navyše zaplatí pokutu 80-tisíc korún.

Rozhodla o tom etická komisia Futbalovej asociácie ČR. Potrestala ho za jeden prípad ovplyvnenia stretnutia a dva prípady neoznámenia disciplinárneho prečinu.

Obranca Jakub Elbel z Olomouca si nezahrá tri mesiace, navrch zaplatí 30-tisíc korún. Trestu neušiel ani útočník ostravského Baníka David Látal, ten dostal disciplinárny trest zákazu činnosti na dva mesiace a pokutu 20-tisíc korún.

Obaja pykajú za to, že jeden prečin neoznámili.

Česko

    Hráči Karvinej (Ilustračná fotografia).
    Hráči Karvinej (Ilustračná fotografia).
    Stredopoliar Karvinej ovplyvňoval zápasy a zaplatí za to. Etická komisia mu udelila trest
    dnes 11:54
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