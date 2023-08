Ich zápasy vošli do histórie. Rivali sa stretli po takmer 40 rokoch

Zápas v prvom polčase priniesol vyrovnanú partiu s miernou prevahou hostí. Súper bol aktívnejší smerom dopredu. Domáci pozorne bránili a vyrážali do rýchlych protiútokov. Diváci gól v úvodnej trištvrtehodine nevideli, preto sa išlo do kabín na prestávku za stavu 0:0.

V jednej chvíli mi tak dobre poskočila lopta, že som sa rozhodol vystreliť. Loptu som trafil priamym priehlavkom asi zo štyridsiatich metrov rovno do šibenice. V sekunde boli na mne spoluhráči. Musel som zatvoriť oči pred ich rukami, ktoré na mne pristávali. Bolo to ako v nejakej agónii. Pár sekúnd ani obraz ani zvuk.

Nikto vtedy netušil, že nasledujúcich 45 minút vôjde do histórie futbalu v Malých Levároch. Takto to videl strelec úvodného gólu Stanislav Mízner. V tom čase vojak základnej služby (PS útvar Malé Leváre), na hosťovaní z TJ Zohor. Hoci po skončení ZVS náš štadión viac nenavštívil, tento duel si veľmi dobre pamätá a rád sa podelil o svoje dojmy:

Po vojne som sa vrátil do Zohoru. Aj keď som mohol ísť hrať inde, oženil som sa a už som zostal v Zohore. Toho času hrávam za starých pánov, pokiaľ mi to pracovné povinnosti dovolia. Ak mi zdravie dovolí, budem naháňať loptu dokedy sa bude dať, lebo ja a futbal, to je silné puto.“

„Predzápasová atmosféra nebola nejaká vypätá, skôr plná očakávania, čo bude, ako to bude, pretože to bolo derby asi po dvadsiatich rokoch. Favoritom boli určite Veľké Leváre, avšak my sme sa viac na zápas tešili a dokázali sa hecnúť, čo sa aj na ihrisku ukázalo ako rozhodujúce.

V čase, keď si už všetci mysleli, že zápas sa skončí deľbou bodov, prišla hviezdna chvíľa benjamínka mužstva, 19-ročného Mariana Maxiana. Strelca víťazného gólu. Takto si on spomína na to obdobie:

Najpamätnejší zápas

Jarnú odvetu vo Veľkých Levároch Malé Leváre prehrali v apríli 1986 vysoko 1:4. Strelcom jediného gólu bol po rohovom kope Peter Stašek. Strelca gólu sme sa spýtali, ako si on spomína na tieto dva zápasy v sezóne 1985/86:

„Na odvetu vo Veľkých Levároch a ani na gól si vôbec nespomínam. Je to predsa neskutočných 37 rokov. No spomienky na september 1985 mám v pamäti. V Levárkach som odohral skoro 19 sezón a tento zápas radím k mojim najpamätnejším. Bolo to v tom roku, ako som sa v apríli vrátil z vojny. Bol to pre nás veľký zápas, veľké derby.

Levárania sa vždy považovali za niečo viac. Chceli sme ich pokoriť. Mali sme veľmi dobré mužstvo, ktoré malo stabilnú základnú zostavu vhodne doplnenú náhradníkmi. Ja som hral stredného útočníka. Hoci bolo po polčase 0:0 a súper viac dominoval, nevzdali sme sa.

Hmlisto sa mi v pamäti vyjavujú naše góly, ktoré padli po vypracovaných akciách. No na to čo sa dialo v šenku u Gazdu, na to si spomínam veľmi dobre a rád. Nikdy na to nezabudnem.“