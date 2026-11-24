Slovenský futbalový zväz (SFZ) bude pokračovať v súdnom spore s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) a domáhať sa vyplatenia zadržaných 9,3 milióna eur.
V utorkovom stanovisku reagoval na pondelkové vyjadrenie rezortu o neúspechu SFZ pred Správnym súdom v Bratislave.
Zväz zdôraznil, že rešpektuje uznesenie súdu, ktorý zamietol návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe, o zákonnosti pozastavenia jeho spôsobilosti prijímať verejné prostriedky však dosiaľ nerozhodol.
SFZ zároveň upozornil na možné negatívne dôsledky výpadku financovania pre mládežnícky a amatérsky futbal.
„SFZ bude pokračovať v súdnom konaní a využije dostupné právne prostriedky na uplatnenie nároku na vyplatenie zadržaných 9,3 milióna eur aj na náhradu prípadnej škody spôsobenej nezákonným postupom,“ uviedol zväz v stanovisku na svojej webstránke.
Stanovisko SFZ v plnom znení bez redakčných úprav
„Slovenský futbalový zväz rešpektuje uznesenie Správneho súdu v Bratislave z 12. novembra 2026, ktorým súd zamietol návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Ide však o rozhodnutie predbežnej povahy. O zákonnosti osvedčenia, ktorým ministerstvo pozastavilo spôsobilosť SFZ prijímať verejné prostriedky, súd dosiaľ nerozhodol. Konanie vo veci samej pokračuje. Titulok ministerského komuniké „SFZ na súde neuspel“ preto vyvoláva zavádzajúci dojem, že spor je už rozhodnutý. Nie je.
SFZ zároveň víta právny záver súdu, podľa ktorého pozastavenie spôsobilosti prijímať verejné prostriedky „je priamym zásahom do subjektívnych práv žalobcu“. Súd pritom poukázal na nárok SFZ na príspevok uznanému športu vyplývajúci zo zákona aj zo zmluvy s ministerstvom.
SFZ naďalej trvá na tom, že dôvody pozastavenia pominuli najneskôr 12. októbra 2026, keď ministerstvu a hlavnému kontrolórovi športu poskytol požadovanú súčinnosť a všetky vyžiadané podklady. O to závažnejší je postup, ktorý ministerstvo napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu pripravuje.
Ministerstvo sľubuje, že zadržaných 9,3 milióna eur poskytne priamo klubom, trénerom, akadémiám a mládeži. Na stretnutí 12. novembra však minister zástupcom SFZ oznámil, že z týchto prostriedkov neuhradí pohľadávky dodávateľov za služby, ktoré už slovenskému futbalu poskytli.
Práve tu sa ukazuje zásadný rozpor medzi politickými vyhláseniami ministerstva a skutočnými dôsledkami jeho postupu. Zadržaných 9,3 milióna eur predstavuje približne tretinu rozpočtu SFZ. Zväz tento výpadok nedokáže nahradiť z vlastných zdrojov, čo povedie k ukončovaniu zmlúv s trénermi a dodávateľmi a ohrozeniu mládežníckych turnajov, amatérskych súťaží a dlhodobo budovaných projektov.
Aký zmysel má poslať klubom viac peňazí, ak sa súčasne naruší systém, ktorý im zabezpečuje súťaže, trénerov a podmienky na športovú činnosť? Ministerstvo nemôže tvrdiť, že zachraňuje slovenský futbal, ak zároveň vytvára situáciu, v ktorej nebude z čoho zaplatiť ľudí, ktorí ho zabezpečujú. Krátkodobé zvýšenie podpory klubov tak môže byť vykúpené stratou trénerov, dodávateľov a rozpadom fungujúcich projektov.
Na túto nekoncepčnosť SFZ upozorňoval už pred prijatím novely zákona o športe. Novela neurčuje konkrétny mechanizmus prerozdelenia prostriedkov, negarantuje ich použitie na futbal a nerieši existujúce záväzky. Nerieši ani situáciu, ak SFZ v súdnom spore uspeje a osvedčenie ministerstva bude vyhodnotené ako nezákonné. Z akých zdrojov ministerstvo splní svoje povinnosti, ak peniaze medzitým prerozdelí? Kto ponesie zodpovednosť za spôsobené škody? A kto obnoví zaniknuté projekty či spoluprácu s trénermi, ktorí si medzitým nájdu iné uplatnenie?
SFZ odmieta, aby sa medializovaná tzv. mobilová kauza stala univerzálnym ospravedlnením akéhokoľvek zásahu do fungovania zväzu. Podozrenia treba riadne preveriť a prípadnú zodpovednosť vyvodiť zákonným spôsobom. Kontrola hospodárenia však nemôže ospravedlňovať opatrenia, ktorých dôsledky ponesú tréneri, dodávatelia a mládežnícky futbal. Tí nemôžu byť rukojemníkmi sporu medzi ministerstvom a SFZ.
SFZ bude pokračovať v súdnom konaní a využije dostupné právne prostriedky na uplatnenie nároku na vyplatenie zadržaných 9,3 milióna eur aj na náhradu prípadnej škody spôsobenej nezákonným postupom. Ministerstvo a jeho vedenie musia zároveň niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí.
Slovenský futbal nepotrebuje politické vyhlásenia o prerozdeľovaní peňazí, ale stabilné financovanie a fungujúci systém podpory mládeže a amatérskeho športu. Nemožno ho zachraňovať spôsobom, ktorý ohrozuje jeho samotné fungovanie.“