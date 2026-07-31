SFZ reaguje na pozastavenie financovania: Rozhodnutie poškodzuje deti a kluby

Slovenský futbalový zväz SFZ vydal oficiálne stanovisko k rozhodnutiu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ) o dočasnom pozastavení financovania SFZ zo štátneho príspevku uznanému športu.
TASR ho uvádza v plnom znení bez redakčných úprav.
„Rozhodnutie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR o dočasnom pozastavení financovania Slovenského futbalového zväzu zo štátneho príspevku uznanému športu, nepoškodzuje vedenie SFZ, ale futbalové kluby, regionálne zväzy, trénerov, reprezentácie a desaťtisíce detí a mladých športovcov na celom Slovensku.
Slovenský futbalový zväz je presvedčený, že rozhodnutie ministerstva je nezákonné, skutkovo nepodložené a neprimerané. SFZ od začiatku celej veci poskytoval hlavnému kontrolórovi športu aj ministerstvu maximálnu súčinnosť.
Na kontrolu začatú v apríli 2026 reagoval v zákonom stanovenej lehote rozsiahlym stanoviskom a predložil všetky dokumenty, ktorými disponoval. Od 20. apríla, teda viac ako sto dní, však zo strany hlavného kontrolóra športu ani ministerstva neprišla jediná požiadavka na doplnenie dokumentácie, vysvetlenie alebo prijatie nápravných opatrení.
Napriek tomu bolo tesne pred splatnosťou zákonom garantovaného príspevku rozhodnuté o pozastavení financovania. Za mimoriadne závažné a nebezpečné považuje SFZ aj to, že samotné osvedčenie ministerstva neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia ani podmienky, ktorých splnením by mohlo dôjsť k obnoveniu financovania slovenského futbalu zo strany štátu.
Rozhodnutie nevymedzuje, aké konkrétne nedostatky má SFZ odstrániť, ani aké kroky má vykonať, aby boli finančné prostriedky opätovne uvoľnené. Takýto postup vytvára stav právnej neistoty a znemožňuje odstránenie údajných nedostatkov, ktoré ministerstvo vo svojom rozhodnutí jednoznačne nekonkretizuje.
Slovenský futbalový zväz preto dnes doručil Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR svoje komplexné právne stanovisko, v ktorom žiada bezodkladné zrušenie rozhodnutia a uvoľnenie finančných prostriedkov určených slovenskému futbalu.
Zároveň využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu práv slovenského futbalu a na zabezpečenie financovania klubov, mládeže, reprezentácie a ďalších subjektov, ktorých sa rozhodnutie ministerstva bezprostredne dotýka.
Považujeme za veľmi smutnú skutočnosť, že ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré vzniklo aj nemalým pričinením SFZ, v súčasnosti priamo ohrozuje fungovanie najmasovejšieho a najpopulárnejšieho športu kvôli osobným politickým ambíciám jednotlivcov a za rukojemníkov si berie tých, ktorí s predmetom danej kontroly nemajú nič spoločné."