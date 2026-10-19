VIDEO: Sevilla žiada vysvetlenie zákroku. Mourinho: Nechápem posadnutosť červenou kartou

Futbalový klub Sevilla sa po nedeľňajšej ligovej prehre 1:4 s Realom Madrid sťažuje na výkon rozhodcov.
Podľa hostí mal byť za úder lakťom do tváre vylúčený stredopoliar Arda Güler, ktorý krátko nato strelil úvodný gól zápasu. Informovala o tom agentúra AP.
Güler podľa videozáznamov v 24. minúte pri snahe uvoľniť sa zasiahol lakťom do tváre útočníka Sevilly Pequeho.
Prečo videoasistent nevyzval hlavného rozhodcu
Videoasistent rozhodcu situáciu krátko preskúmal, hlavný rozhodca však červenú kartu neudelil. Turecký stredopoliar o niekoľko minút neskôr skóroval.
VIDEO: Zákrok Gülera
„Prečo videoasistent nevyzval hlavného rozhodcu, aby sa na situáciu pozrel? Možno preto, že nechceli, aby Real vstupoval do El Clásica s deväťbodovou stratou,“ vyhlásil tréner andalúzskeho tímu Luis García.
Real si vďaka víťazstvu, ku ktorému útočník Kylian Mbappé prispel dvoma gólmi, udržal na tretej priečke šesťbodový odstup od vedúcej Barcelony.
Práve na ihrisku katalánskeho rivala sa „biely balet“ predstaví v nedeľu. Tréner Realu José Mourinho kritiku rozhodcov odmietol.
Nevidel som ani jeden záber
„Nechápem tú posadnutosť možnou červenou kartou pre Gülera. Nikto mi zatiaľ nedokázal ukázať, čo sa údajne stalo. Nevidel som ani jeden záber,“ uviedol.
„Keď sa stane niečo, o čom budem presvedčený, že nám to pomohlo, nebudem mať problém verejne to priznať.
Skôr si však myslím, že nastane opačná situácia, pretože taký je prirodzený trend,“ dodal v narážke na spor klubu so šéfom španielskej ligy Javierom Tebasom.
Real sa opakovane sťažoval, že rozhodcovia mu svojimi verdiktmi škodia, a na ich údajné chyby upozorňoval vo vlastnej klubovej televízii.
Tebas konanie Realu prirovnal k metódam nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa.