Atletico dalo tri góly do 33. minúty a vedie La Ligu. Hancko odohral celý zápas v Seville

Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili v sobotnom stretnutí 3. kola španielskej La Ligy na pôde FC Sevilla 3:1 aj napriek absencii Juliana Alvareza.
Tréner hostí Diego Simeone hovoril o argentínskom útočníkovi v pozitívnom duchu, a to napriek tomu, že jednou z tém leta je možný prestup 26-ročného zakončovateľa.
Tri góly do 33. minúty
Atletico dalo všetky tri svoje góly do uplynutia 33. minúty, keď dvakrát skóroval Alex Baena a medzitým sa strelecky presadil Ademola Lookman.
Domáci znížili na konečných 1:3 v 66. minúte zásluhou Miguela Sierru. Na víťazstve sa podieľal aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý odohral celé stretnutie.
„Odohrali sme prvý polčas tak, ako sme mali. Dobre sme pracovali s loptou a v obrane sme súperovi veľa nedovolili. Musíme byť efektívni, rovnako ako v prvom polčase. Odohrali sme veľmi dobrý zápas,“ citoval slová Baenu denník Marca.
Prezlečený som bol za Baenu
Španielsky reprezentant si vypočul poznámku, že sa v zápase „prezliekol“ za absentujúceho Alvareza.
„Prezlečený som bol za Baenu. Každý z nás je iný, tento tím má kvalitu. Aj keď sa hovorí, že nemáme útočníka, dali sme už sedem gólov v troch zápasoch. Teraz mám veľké sebavedomie. Vďaka spoluhráčom môžem strieľať takéto góly.
Každému hráčovi, ktorý sa stane majstrom sveta, stúpne sebavedomie, a navyše po vydarených majstrovstvách sveta, ktoré som odohral, to platí dvojnásobne. Musím v tejto dobrej forme pokračovať a ďalej pracovať pre tím,“ reagovala 25-ročná ofenzívna opora „Los Colchoneros“.
Vlastný osobný proces
Atletico tak po troch odohratých dueloch priebežne vedie tabuľku La Ligy so siedmimi bodmi.
Klub opakovane vylúčil prestup Alvareza do Barcelony.
Argentínčan, ktorý chce z Madridu odísť, je zároveň intenzívne spájaný s Arsenalom a v Seville sa neobjavil na zápasovej súpiske. Minulý víkend ho fanúšikovia Atletica vypískali po remíze s Villarrealom (2:2).
„Julian prechádza vlastným osobným procesom a my tu budeme, aby sme mu pomohli. A aby on pomohol nám na ihrisku, pretože je to výnimočný hráč,“ povedal Simeone pre Movistar.
Simeone pochválil Baenu
Argentínsky kormidelník Atletica podľa denníka Marca pochválil aj dvojgólového Baenu: „Je veľmi nebezpečný a dokáže robiť rozdiel. Už minulý rok začal na veľmi vysokej úrovni a mohli sme ho postaviť prakticky kamkoľvek. Bezpochyby mu radosť a emócie spojené s majstrovstvami sveta veľmi pomohli.
Povedal som mu, že musí ešte viac rozvíjať svoje silné stránky. A keďže to ukázal aj teraz, práve to od neho budeme požadovať.“
VIDEO: Zostrih zápasu Sevilla - Atletico Madrid
Betis prehral, Alaves prekvapuje
Sevillský Real Betis, jeden z nadchádzajúcich súperov bratislavského Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov, skôr v sobotu prišiel o svoju stopercentnú bilanciu, keď na štadióne Levante prehral 2:5.
Real Sociedad získal prvé body v sezóne po domácom víťazstve nad Espanyolom 2:1. Vydarený vstup do nového ročníka prežíva Deportivo Alaves, ktoré zdolalo Villarreal 1:0 a má sedem bodov.
„Žltá ponorka“ naopak v úvodných troch kolách nevyhrala ani raz. Nováčik Racing Santander si výsledkom 3:2 proti Elche pripísal prvý triumf v sezóne.