Len si vyšiel na prechádzku, vravel komentátor. Zápas Ligy národov narušil pes

Sobotňajší zápas futbalovej Ligy národov medzi Severným Macedónskom a Škótskom narušil hneď v úvode pes, ktorý vbehol na ihrisko.
Domáci obranca Sebastián Herrera sa ho márne snažil chytiť a odviesť preč. Zviera zhruba po pol minúte samo trávnik opustilo.
Hostia, ktorí sa krátko predtým ujali v 7. minúte vedenia, brali situáciu športovo. "Krátke prerušenie hry, na ihrisku sa objavil pes. Výborne sa zabáva. Ten sa má, "napísal oficiálny účet škótskej reprezentácie na sociálnej sieti X.
"Toto sa len tak nevidí, aby na ihrisko vtrhol niekto taký - konkrétne teda zástupca psej ríše. Kto berie psa na futbal? "povedal komentátor BBC Sport Liam McLeod.
"Na tribúne je preňho rovnako veľa miesta. Navyše je to milý a pokojný pes, ktorý si jednoducho len vyšiel na prechádzku," reagoval bývalý škótsky reprezentant a terajší televízny expert James McFadden. Hostia vyhrali v Skopji 2:0.