Futbalistov Japonska čaká cesta do neznáma. V rámci kvalifikácie ich privíta Severná Kórea

TOKIO. Japonskú futbalovú reprezentáciu čaká v marcovom asociačnom termíne „cesta do neznáma“.

Japonská mužská reprezentácia sa v Pchjongjangu nepredstavila od prehry so Severnou Kóreou v roku 2011 v rámci kvalifikácie o postup na MS 2014.

„Pravdepodobne sa môže stať veľa neočakávaných vecí,“ povedal japonský tréner Hadžime Morijasu. „Musíme byť len pripravení.“

Japonsko dalo v úvodných dvoch zápasoch proti Mjanmarsku a Sýrii v druhom kole ázijskej kvalifikácie dovedna desať gólov.

Prípadné výhry nad Severnou Kóreou, ktorá prehrala 0:1 so Sýriou a potom odpovedala výhrou 6:1 nad Mjanmarskom, by Japonsku mohli zabezpečiť postup do tretieho kola.