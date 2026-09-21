Útočník Manchestru United nepomôže Slovinsku v Lige národov. Čakajú ho vyšetrenia

Benjamin Šeško v drese Manchestru United.
Benjamin Šeško v drese Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2026 o 19:59
ShareTweet0

Strelil v prebiehajúcom ročníku Premier League dva góly.

Benjamin Šeško nepomôže slovinskej futbalovej reprezentácii v úvodných zápasoch nového ročníka Ligy národov.

Dvadsaťtriročný útočník Manchestru United zostal v Anglicku po tom, čo utrpel zranenie v súboji Ligového pohára proti Brightonu.

Šeško vynechal v nedeľu ligové stretnutie proti Fulhamu a rozhodol sa neposilniť Slovinsko v úvodných zápasoch LN proti Škótsku, Severnému Macedónsku a Švajčiarsku.

„Manchester United potvrdzuje, že Benjamin Šeško sa rozhodol neodcestovať na reprezentačný zraz.

Tento týždeň podstúpi vyšetrenia, na základe ktorých sa stanoví jeho individuálny plán rekonvalescencie,“ uviedli „červení diabli“ v pondelkovom stanovisku, ktoré citovala agentúra AFP.

Šeško strelil v prebiehajúcom ročníku Premier League dva góly a je už štvrtým hráčom klubu z Old Trafford, ktorý sa pre zdravotné problémy ospravedlnil svojmu národnému tímu.

Pred ním vypadli z anglickej reprezentácie Marcus Rashford a Kobbie Mainoo, zatiaľ čo Wales neposilnil brankár Karl Darlow.

Tabuľky skupiny B1

Liga národov

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Francúzi riešia problém pred Ligou národov. Mbappé vynechal tréning a jeho štart je otázny
    ut 19:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Útočník Manchestru United nepomôže Slovinsku v Lige národov. Čakajú ho vyšetrenia