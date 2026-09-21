Útočník Manchestru United nepomôže Slovinsku v Lige národov. Čakajú ho vyšetrenia

Benjamin Šeško nepomôže slovinskej futbalovej reprezentácii v úvodných zápasoch nového ročníka Ligy národov.
Dvadsaťtriročný útočník Manchestru United zostal v Anglicku po tom, čo utrpel zranenie v súboji Ligového pohára proti Brightonu.
Šeško vynechal v nedeľu ligové stretnutie proti Fulhamu a rozhodol sa neposilniť Slovinsko v úvodných zápasoch LN proti Škótsku, Severnému Macedónsku a Švajčiarsku.
„Manchester United potvrdzuje, že Benjamin Šeško sa rozhodol neodcestovať na reprezentačný zraz.
Tento týždeň podstúpi vyšetrenia, na základe ktorých sa stanoví jeho individuálny plán rekonvalescencie,“ uviedli „červení diabli“ v pondelkovom stanovisku, ktoré citovala agentúra AFP.
Šeško strelil v prebiehajúcom ročníku Premier League dva góly a je už štvrtým hráčom klubu z Old Trafford, ktorý sa pre zdravotné problémy ospravedlnil svojmu národnému tímu.
Pred ním vypadli z anglickej reprezentácie Marcus Rashford a Kobbie Mainoo, zatiaľ čo Wales neposilnil brankár Karl Darlow.