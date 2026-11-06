Dortmund bude proti nováčikovi oslabený. Chýbať mu bude kanonier

Serhou Guirassy.
Serhou Guirassy. (Autor: TASR/AP)
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TASR|6. nov 2026 o 15:37
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Zranil sa v utorňajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov proti Realu Betis

Guinejský futbalový reprezentant Serhou Guirassy bude chýbať Borussii Dortmund v sobotňajšom zápase nemeckej Bundesligy proti Elversbergu. Africký útočník má natiahnutý stehenný sval.

„Serhou je zranený a v dueli proti nováčikovi Bundesligy nám nepomôže. Je to citeľné oslabenie, pretože je fyzický silný a nebezpečný pri štandardných situáciách," uviedol tréner Borussie Niko Kovač.

Guirassy sa zranil v utorňajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov proti Realu Betis (2:1), v ktorom ho museli striedať už v prvom polčase, pripomenula agentúra DPA.

Kovač proti Elversbergu už môže počítať s uzdraveným rakúskym stredopoliarom Marcelom Sabitzerom.

„Sabi po chorobe už dnes trénoval s tímom a proti Elversbergu bude k dispozícii, čo je pozitívna správa," dodal Kovač.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Serhou Guirassy.
    Serhou Guirassy.
    Dortmund bude proti nováčikovi oslabený. Chýbať mu bude kanonier
    dnes 15:37
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