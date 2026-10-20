Naposledy viedol Besiktas. Turecko predstavilo nového hlavného trénera

Novým trénerom tureckej futbalovej reprezentácie sa stal Sergen Yalcin. S národnou federáciou sa v utorok dohodol na spolupráci až do MS 2030 a na lavičke nahradil Taliana Vincenza Montellu.
Päťdesiattriročný bývalý turecký reprezentant Yalcin naposledy viedol Besiktas Istanbul. Na uvoľnenú pozíciu zasadol v čase výraznej krízy tureckej reprezentácie.
Turci na tohtoročných majstrovstvách sveta nepostúpili zo základnej skupiny a následne v Lige národov v štyroch dueloch nezískali ani bod.
Ako o možnom kandidátovi na post trénera tureckej reprezentácie sa hovorilo aj o bývalom koučovi Slovákov Francescovi Calzonovi. Informovala DPA.