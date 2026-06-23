Vynechal MS aj záver sezóny. Nemecký futbalista začal s individuálnym tréningom

Serge Gnabry.
Serge Gnabry. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. jún 2026 o 15:33
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Nemecký reprezentant by sa chcel zotaviť do štartu prípravy Bayernu Mníchov.

Nemecký futbalový reprezentant Serge Gnabry začal po svalovom zranení s individuálnym tréningom.

Tridsaťročný krídelník, respektíve ofenzívny stredopoliar absolvoval mesiac pred štartom prípravného kempu Bayernu Mníchov prvé bežecké a loptové cvičenia.

Gnabry si v apríli natrhol stehenný sval na pravej nohe a sezóna sa pre neho predčasne skončila. Navyše prišiel aj o účasť na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Nemecký reprezentant by sa chcel zotaviť do štartu prípravy Bayernu, úradujúci bundesligový majster s ňou začne 20. júla.

Väčšina hráčov, ktorí momentálne účinkujú na svetovom šampionáte, však bude vtedy ešte na dovolenke a na začiatku prípravy budú chýbať, informovala agentúra DPA.

Bundesliga

    Serge Gnabry.
    Serge Gnabry.
    Vynechal MS aj záver sezóny. Nemecký futbalista začal s individuálnym tréningom
    dnes 15:33
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