Senegal sa nevzdáva afrického titulu. Športový arbitrážny súd bude riešiť odvolanie

Športový arbitrážny súd (CAS) sa bude 8. októbra zaoberať odvolaním Senegalu proti odobratiu titulu z afrického futbalového šampionátu, uviedol vo svojom vyhlásení.
Pojednávanie sa uskutoční za zatvorenými dverami v sídle CAS v Lausanne. „Po vypočutí začne arbitrážny senát svoje rokovanie. V tejto fáze CAS nemôže uviesť, kedy padne konečné rozhodnutie, no určite to nebude v deň pojednávania,“ oznámil arbitrážny súd.
Dva mesiace po chaotickom finále v Rabate však Africká futbalová konfederácia (CAF) dodatočne prisúdila kontumačné víťazstvo domácemu tímu.
Podľa odvolacej komisie CAF Senegal porušil súťažný poriadok, keď hráči v závere riadneho hracieho času na protest proti pokutovému kopu nariadenému v prospech Maroka odišli z ihriska a vrátili sa približne po pätnástich minútach.
Na základe rozhodnutia odvolacej komisie získalo Maroko titul afrického šampióna po 50 rokoch a vybojovalo si druhé prvenstvo v histórii.