Senegal sa nevzdáva afrického titulu. Športový arbitrážny súd bude riešiť odvolanie

Futbalisti Senegalu.
Fotogaléria (31)
Futbalisti Senegalu. (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. júl 2026 o 07:47
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Africká futbalová konfederácia dva mesiace po finále prisúdila titul domácemu tímu.

Športový arbitrážny súd (CAS) sa bude 8. októbra zaoberať odvolaním Senegalu proti odobratiu titulu z afrického futbalového šampionátu, uviedol vo svojom vyhlásení.

Pojednávanie sa uskutoční za zatvorenými dverami v sídle CAS v Lausanne. „Po vypočutí začne arbitrážny senát svoje rokovanie. V tejto fáze CAS nemôže uviesť, kedy padne konečné rozhodnutie, no určite to nebude v deň pojednávania,“ oznámil arbitrážny súd.

Senegal zvíťazil v januárovom finále Afrického pohára národov nad Marokom 1:0 po predĺžení.

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Dva mesiace po chaotickom finále v Rabate však Africká futbalová konfederácia (CAF) dodatočne prisúdila kontumačné víťazstvo domácemu tímu.

Fotogaléria zo zápasu Segenal - Maroko (Africký pohár národov 2025 - finále)
31 fotografií
Sadio Mane s trofejou po výhre Senegalu na Africkom pohári národov 2025.Sadio Mane s trofejou pre najlepšieho hráča Afrického pohára národov 2025.Futbalisti Senegalu oslavujú víťazstvo na Africkom pohári národov 2025.Fanúšikovia Senegalu vo finále Afrického pohára národov 2025.Futbalisti Senegalu oslavujú víťazstvo na Africkom pohári národov 2025.Sadio Mane s trofejou po výhre Senegalu na Africkom pohári národov 2025.Moussa Niakhate bozkáva trofej po výhre Senegalu na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.

Podľa odvolacej komisie CAF Senegal porušil súťažný poriadok, keď hráči v závere riadneho hracieho času na protest proti pokutovému kopu nariadenému v prospech Maroka odišli z ihriska a vrátili sa približne po pätnástich minútach.

Na základe rozhodnutia odvolacej komisie získalo Maroko titul afrického šampióna po 50 rokoch a vybojovalo si druhé prvenstvo v histórii.

Reprezentácie

Futbalisti Senegalu.
Futbalisti Senegalu.
Senegal sa nevzdáva afrického titulu. Športový arbitrážny súd bude riešiť odvolanie
dnes 07:471
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