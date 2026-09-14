Africký šampión nečakane ukončil reprezentačnú kariéru. V národnom tíme dáva priestor mladším

Seko Fofana a Gonzalo Plata.
Seko Fofana a Gonzalo Plata. (Autor: TASR)
TASR|14. sep 2026 o 19:51
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Stredopoliar sa narodil vo Francúzsku, no v roku 2017 sa rozhodol reprezentovať krajinu rodičov. Odohral za ňu 35 duelov.

Futbalový stredopoliar Seko Fofana ukončil reprezentačnú kariéru v národnom tíme Pobrežia Slonoviny. Člen kádra, ktorý ovládol Africký pohár národov na prelome rokov 2023 a 2024, odohral za krajinu celkovo 35 duelov.

Fofana sa narodil vo Francúzsku, no jeho rodičia pochádzajú práve z Pobrežia Slonoviny. V mládežníckych výberoch nastupoval za Francúzsko a v roku 2017 sa rozhodol reprezentovať africkú krajinu.

Na tohtoročných MS, kde „slony“ vypadli v šestnásťfinále s Nórskom, zasiahol do dvoch duelov.

„Nastal čas obrátiť list. Teším sa, ako táto nová generácia napíše svoj vlastný príbeh. Talentov tu máme viac než dosť,“ povedal 31-ročný Fofana podľa agentúry AFP.

Na klubovej úrovni odohral najviac duelov v drese Udinese, vyskúšal si aj pôsobenie v francúzskom Lens či v Saudskej Arábii. Aktuálne je ako kmeňový hráč Rennes na hosťovaní v FC Porto.

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